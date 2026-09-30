Майка ѝ дари бъбрек, а тя получи криле: Триша стана стюардеса за ден

12-годишно момиче замени болничната стая със самолетната кабина и сбъдна мечта, която пазела от години. Триша от щата Виктория, Австралия, стана стюардеса на Qantas за един ден, след като премина през тежко заболяване и бъбречна трансплантация. Желанието ѝ беше осъществено с помощта на Make-A-Wish Australia и авиокомпанията.

„Много се гордея, че днес съм стюардеса на Qantas. Чувствам се страшно развълнувана и щастлива“, казва момичето във видео, разпространено от авиокомпанията.

От болничната стая до самолета

Здравословните проблеми на Триша започват, когато е едва на 4 години. Голяма част от детството ѝ преминава между болнични стаи, болезнени процедури и продължително лечение.

„Беше много трудно. Прекарах голяма част от живота си в болница, преминах през много болка и много лечения“, разказва тя.

Състоянието ѝ в крайна сметка стига до терминална бъбречна недостатъчност. През 2024 г. майка ѝ Мишел прави огромна крачка – дарява бъбрек на дъщеря си. Трансплантацията дава на Триша възможност да започне нов етап от живота си.

И именно тогава идва моментът за една от най-големите ѝ мечти.

Получи униформа и истински „криле“

На 15 септември Триша се качва на полет QF735 от Сидни до Аделаида, но този път не просто като пътник.

За специалния ден тя получава собствена униформа на Qantas и преминава през част от подготовката на истинския кабинен екипаж – обучение, процедури при извънредни ситуации и обслужване на пътниците.

„Едно желание. Един чифт криле. Един незабравим ден“, написаха от Qantas.

От авиокомпанията разказват, че момичето се е включило с огромно желание във всяка част от преживяването – от тренировките до работата на борда.

А любимият момент на Триша се оказал съвсем конкретен – да бута количката със закуските по пътеката на самолета.

„Това ме кара да се чувствам много развълнувана и много щастлива“, признава тя.

„Всички направиха деня ѝ специален“

До Триша през необичайното приключение е Ашли Фишър, ръководител обслужване на клиенти при полети на дълги разстояния в Qantas. Тя е избрана за своеобразен наставник на момичето.

По думите ѝ възможността Qantas и Make-A-Wish да се обединят за изпълнението на мечтата е била специална и за самите служители.

Майката на Триша разказва, че дъщеря ѝ винаги се е интересувала от това какво се случва зад кулисите. Затова да я види в тренировъчния център, а след това и в истинската униформа на борда, било особено емоционално.

Баща ѝ Джералд също не крие вълнението си. За него възможността Триша да стане част от кабинния екипаж, да обслужва и да разговаря с пътниците е била невероятно преживяване след всичко, през което детето е преминало.