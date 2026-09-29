Сензационно откритие: Намериха училището на Александър Велики

Археолози разкриха нови подробности за древен гимназион в Миеза – град на територията на някогашното Македонско царство, където се смята, че Аристотел е преподавал на младия Александър Велики, съобщава "People".

Гръцките власти обявиха откриването на сложни мозайки и други находки, които дават нова информация за комплекса, свързван с Аристотел, Александър Велики и неговия баща Филип II.

И бащата, и синът са били царе на Македония, а Александър остава в историята със създаването на огромна империя, простирала се от Гърция до Индия.

Археологическият проект започва през 2024 г. с разкопки под ръководството на почетния ефор на старините д-р Ангелики Котариди и в рамките на програмно споразумение между гръцкото Министерство на културата и община Науса.

Мозайки в мястото, където се обучавал Александър

Сред най-важните открития е голям тристранен комплекс в т.нар. „Дидаскалейон“ – „дом на обучението“.

„Особено важна находка е големият тристранен комплекс в „Дидаскалейон“, с централен вестибюл и два андрона – пиршествени зали“, се казва в съобщението на гръцките власти.

И в двете помещения са запазени мозаечни подове, а повдигнатите постаменти, върху които са били разполагани ложите, потвърждават използването им като зали за пиршества.

Във всяка от тях е имало място за 10 ложи, предназначени за около 20 души.

Археолозите са открили още четири стилуса, керамични съдове и монети – предмети, които биха могли да са били използвани в комплекса.

Снимките от разкопките показват внушителните каменни структури. Върху една от стените се вижда и изображение, което изглежда представя куче и други животни.

Точните изображения върху новооткритите мозайки и тяхното значение все още не са подробно представени.

Мястото е известно от древността

Това не са първите археологически проучвания на комплекса. При предишни разкопки там са открити палестра – място за борба и физически упражнения, стадион, портици и ксистос – покрита писта за бягане с дължина около 200 метра, която позволявала тренировки независимо от времето.

За съществуването на мястото има сведения още от Античността.

През I век Плутарх пише в биографията си „Животът на Александър“, че Филип II осигурил това място за образованието на сина си.

Според античните сведения македонският владетел поверил обучението на бъдещия завоевател на един от най-великите мислители в историята – Аристотел.

Новите археологически открития дават възможност да се надникне по-детайлно в ежедневието и образованието на Александър Велики в годините преди походите, които ще го превърнат в една от най-прочутите личности на древния свят.

Новоразкритата зона носи гръцкото название „Дидаскалейон“ – „дом на обучението“.

Именно тук младият Александър е получил образование, преди да наследи престола на Македония и да започне военните походи, които променят историята на Античността.