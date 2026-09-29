Мистикът Распутин даде присъдата и на 2026-та

Повече от век след смъртта на Григорий Распутин името на загадъчния сибирски мистик отново се свързва с мрачни предсказания – този път с годината 2026.

В интернет се разпространяват твърдения, че Распутин е предвидил войни, огнени бедствия и появата на „три гладни змии“, които ще преминат през Европа.

В някои версии първите две змии се тълкуват като Първата и Втората световна война, а третата – като бъдещ голям конфликт.

Други публикации отиват още по-далеч и представят 2026 г. като своеобразна граница, след която светът ще премине през катастрофална промяна.

Историята звучи впечатляващо. Проблемът е, че колкото по-дълбоко се търсят първоизточниците, толкова по-неясна става връзката между тези думи и самия Распутин.

Какво уж е предсказал Распутин за 2026 г.

През последните години отново се появиха текстове, които приписват на Распутин пророчество за „три змии“, преминаващи през Европа и оставящи след себе си кръв, дим и пепел.

Съвременни автори интерпретират символа така:

първата змия – Първата световна война;

втората – Втората световна война;

третата – бъдещ мащабен конфликт.

Точно тук обаче започва проблемът.

Не е известен надеждно удостоверен първичен документ от времето на Распутин, в който да присъства проверимо пророчество, посочващо 2026 г. като година на световна катастрофа.

Повечето версии циркулират в много по-късни публикации, които препредават думи, приписвани на мистика, без да показват оригинален ръкопис с установен произход.

2026 г. се появява много по-късно

При подобни пророчества често се случва едно и също – неясно формулирани символи получават конкретно значение едва след като историческото събитие вече е станало.

След две световни войни например е лесно две метафорични „змии“ да бъдат свързани именно с тях.

Третата автоматично остава свободна за бъдещи интерпретации.

Така всеки период на международно напрежение може да бъде представен като момент, в който „третата змия“ най-сетне се появява. Но това е съвременно тълкуване, а не историческо доказателство.

Распутин вече е „предсказвал“ края на света – през 2013 г. Това дори не е първият случай, в който името на Распутин е свързано с конкретна дата за апокалипсис. През август 2013 г. множество медии разпространяват твърдение, че той бил предсказал края на света за 23 август 2013 г.

Според тогавашната версия огромна буря трябвало да бъде последвана от огън, който да унищожи живота на сушата. Румънски и други европейски медии публикуват историята непосредствено преди посочената дата. Светът, разбира се, не свършва на 23 август 2013 г.

Защо тези пророчества звучат толкова убедително

Метафоричните предсказания имат едно голямо предимство – могат да бъдат приспособявани към почти всяка историческа епоха.

„Огън“ може да означава война, горски пожари, вулкани или дори ядрена катастрофа.

„Змия“ може да бъде армия, държава, идеология или болест.

„Буря“ може да се интерпретира като природно бедствие, социални сътресения или международен конфликт.

Колкото по-общ е един текст, толкова по-лесно е години по-късно той да изглежда като удивително точно пророчество.

Григорий Ефимович Распутин е сибирски селянин и религиозен мистик, който придобива огромна известност в последните години на Руската империя.

Той няма официална държавна длъжност, но печели доверието на императрица Александра, най-вече заради убеждението ѝ, че може да облекчава страданията на сина ѝ Алексей, който страда от хемофилия.

Именно тази близост до императорското семейство превръща Распутин в една от най-обсъжданите и противоречиви фигури в Русия преди революцията.