Кафето всъщност не дава енергия. Какво точно прави кофеинът с тялото

Следобедната чаша кафе изглежда като бързо зареждане с енергия, когато клепачите натежат и концентрацията започне да пада. В действителност кофеинът не зарежда организма с нова енергия, а временно пречи на мозъка да усети един от основните сигнали за натрупана умора. Проблемът е, че през това време нуждата от сън не изчезва. Когато действието на кофеина отслабне, организмът може внезапно да напомни колко уморен е бил през цялото време.

Кафето слага „тапа“ върху сигнала за умора

За да разберем защо кафето ни кара да се чувстваме по-бодри, трябва да започнем с вещество, наречено аденозин. То постепенно се натрупва в организма през времето, в което сме будни, и участва в процесите, чрез които мозъкът усеща нарастващата нужда от сън.

Нервната система разполага с аденозинови рецептори, към които молекулите на аденозина могат да се свържат. Кофеинът има структура, която му позволява да заеме тези рецептори и временно да попречи на нормалното действие на аденозина. Особено важни за стимулиращото действие на кофеина са някои от рецепторите в централната нервна система.

Резултатът е добре познат - сънливостта намалява, концентрацията се подобрява и човек усеща, че отново може да работи. Но тук се крие уловката: кофеинът не е премахнал причината за умората. Той само временно е заглушил част от сигнала.

Умората чака зад вратата

Докато кофеинът заема рецепторите, организмът не спира да натрупва аденозин. Ако човек е недоспал, работи дълго или е буден от много часове, физиологичната нужда от почивка продължава да нараства.

Когато концентрацията на кофеина започне да намалява и рецепторите постепенно отново станат достъпни, натрупаният аденозин може да прояви ефекта си много по-осезаемо. Това е едно от обясненията защо след няколко кафета през деня понякога настъпва рязък спад - човек се чувства сравнително добре и изведнъж го връхлита силна сънливост.

Затова чашата кафе може да бъде полезна за временно повишаване на бодростта, но не може да изплати „дълга към съня“. Ако организмът действително има нужда от почивка, кофеинът може само да отложи момента, в който това ще стане очевидно.

При редовните любители ефектът става още по-интересен

Проучване с 379 души показа колко сложно е усещането за „ободряване“ при хората, които редовно приемат кофеин. Участниците се въздържали от него за 16 часа, след което получили кофеин или плацебо.

При хората, свикнали да пият кафе, липсата на кофеин била свързана с по-ниска бдителност и повече главоболие. Когато получили кофеин, те до голяма степен се връщали към обичайното си състояние.

Това кара изследователите да предположат, че при редовната употреба част от усещането, че сутрешното кафе ни „събужда“, всъщност може да представлява премахване на симптомите, възникнали след няколко часа без кофеин. Казано по-просто - човек се чувства по-добре след кафето, но понякога защото то премахва дискомфорт, който самата редовна употреба е помогнала да се създаде.

Това не означава, че кофеинът никога не повишава бдителността или умствената работоспособност. Други изследвания откриват подобрения при определени задачи и ситуации. Ефектът зависи от дозата, навика, индивидуалната чувствителност и от това колко недоспал е човекът.

Мозъкът също се адаптира

При продължителен и редовен прием организмът започва да се приспособява към присъствието на кофеин. Именно така постепенно може да се развие толерантност - чашата, която някога е била достатъчна, вече не се усеща толкова силно.

Изследванията показват, че хроничната употреба може да предизвика адаптивни промени в аденозиновата система. Това помага да се обяснят типичните симптоми, когато редовен консуматор внезапно пропусне обичайното си кафе - сънливост, главоболие, умора, раздразнителност и по-трудна концентрация.

Именно затова някои хора казват: „Не пия кафе, за да се събудя, а за да се чувствам нормално“. В определена степен това усещане има физиологично обяснение.

Следобедното кафе може да ви чака и вечерта

Другата голяма особеност на кофеина е, че организмът не го премахва бързо. Средният му полуживот при здрав възрастен е приблизително около пет часа, макар при отделните хора да има значителни разлики.

Това означава, че ако човек приеме определена доза кофеин в 16 часа, около 21 часа в организма му може все още да се намира приблизително половината от нея. Още няколко часа по-късно част от кофеина продължава да циркулира.

Точно затова фразата „аз мога да пия кафе вечер и пак заспивам“ не разказва цялата история. Човек действително може да заспи, но кофеинът пак може да промени продължителността, дълбочината или структурата на съня.

Кафе шест часа преди лягане пак може да пречи

В известно изследване доброволци получили 400 милиграма кофеин непосредствено преди лягане, три часа преди сън или шест часа по-рано. И в трите случая били отчетени нарушения на съня в сравнение с плацебо.

400 милиграма са сравнително висока еднократна доза, затова резултатът не означава, че всяко малко кафе шест часа преди леглото непременно ще държи човек буден. Но показва колко продължително може да действа кофеинът.

По-нови изследвания потвърждават и значението на дозата. Малко количество кофеин по-рано през деня няма същия ефект като голяма доза, приета в следобедните или вечерните часове. Индивидуалните различия също са огромни - някои хора разграждат кофеина сравнително бързо, а други усещат действието му много по-дълго.

Получава се затворен кръг

Тук се появява неприятният парадокс. Човек спи по-малко или по-лошо, на следващия ден е уморен и пие повече кафе. Следобедната доза остава в организма вечерта и отново влошава съня. На следващата сутрин необходимостта от кофеин вече изглежда още по-голяма.

Така кафето може да помогне временно да преминем през един труден ден, но когато се използва постоянно като заместител на съня, лесно се превръща в част от проблема.

Това не означава, че кафето е вредно по принцип. За повечето здрави възрастни умереният прием на кофеин обичайно се смята за приемлив, а реакцията към него е силно индивидуална. По-важният въпрос е не просто колко кафета пием, а кога ги пием и защо имаме нужда от тях.

Кафето може да отложи умората, но не може да я изтрие

Ако в 15 часа очите ви се затварят след пет часа сън през нощта, кафето може да ви направи по-бодри. Но то не е дало на мозъка липсващите три часа сън. Просто за известно време е направило сигнала за тази липса по-труден за чуване.

И именно това е най-любопитната страна на любимата следобедна чаша - тя не създава енергия от нищото. Тя убеждава мозъка за известно време, че умората може да почака. А организмът рано или късно си иска дължимото.