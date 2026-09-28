Мария Игнатова направи решителната крачка за Нойзи

Тежка зависимост, но не към дрога или алкохол, а към мъжа си, е развила Мария Игнатова. И това е повече от неочаквано, защото 47-годишната красавица никога не се е държала по този начин с когото и да било. Нито с бащата на сина си Петко Димитров, нито с Димитър Рачков, с когото беше дълги години, нито с никого. Само с Ивайло Цветков – Нойзи, който, на всичко отгоре, не й дава нищо като жена, ами се нанесе да живее в бащината й къща.

Този хрантутник обаче, както го наричат хората, е влязъл по кожата на Марчето, която го гледа като подобие на божество или един вид гуру... Припомняме, че преди дни Игнатова имаше рожден ден, но на самата дата Нойзи не публикува нищо към нея – ни дума, ни лаф.

Медиите, разбира се, отразиха това и... хоп – дни по-късно човекът се сети, че бива и да прояви малко романтика. Със закъснение (защо ли), той реши да изпраска в мрежата една честитка за жена си като написа: „Честит рожден ден и честита дървена сватба любов! Обичам те безумно!“...

На което Мария отговори: „Остани, моя любов!“... с което подпали потребителите. Хорната масово не спират да я питат какво толкова намери в този мъж, че му прощава всичко и най-вече безхаберието и липсата на всякаква мъжественост като поведение и отговорности в ежедневието.