Маги Халваджиян я изхвърли. Взе нейната приятелка
Димитър Рачков обаче остава
Следете всички новини, анализи и коментари за Мария Игнатова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Димитър Рачков обаче остава
Пускат ново шоу в ефира на Нова
Пострада при екстремен поход в планината
Водещата посрещна пазиниците сред снежна приказка
Истинско шоу на финала на "Пееш или лъжеш"
Тя обаче не му остана длъжна
Тази вечер красавицата е в панела, който ще помага на основния гост в шоуто
Накара всички мъже да завиждат на Нойзи
И тази вечер „Пееш или лъжеш“ не подмина закачките между тях
Накъде тръгват отношенията им
Разкри за старите спомени
Игнатова се изпълзна от неудобни въпроси за съпруга й Нойзи
Същинска буря от емоции и стратегии се изви тази вечер
В последното издание двойките в романтичното шоу влязоха в битка за надмощие във Вилата на любовта
Актьорът разкрива цялата истина
Джуди Халваджият с пожелание за "Господари на ефира"
Куклата, в която бе Алек от семейство Манолови, за малко да мине върху нея
Тя онтово ще води "Един за друг"
Бракът е най-голямата простотия, казва той
Водещата сподели кадри от новогодишната нощ