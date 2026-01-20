Тежък момент за Мария Игнатова. Къде е Нойзи

Мария Игнатова е пострадала в планината.

Публична тайна е,че блондинката е запалена планинарка. Напъните й да бъде сред природата бяха „озаптени“, когато бе във връзка с Димитър Рачков. Популярният комик изобщо не бил любител да „обикаля чукарите“, а харесвал комфорта на екзотичните дестинации и скъпите хотели.

Но след като се разделиха, Мария Игнатова като изоглавена хукна към любимите планини и катеренето, доверяват нейни приятелки.

Въпреки мразовитото време тя отново се отдала на страстта си и потеглила към планината.

В свое стори водещата на „Един за друг“ сподвели, че е паднала по време на поход, тъй като теренът бил влажен и хлъзгав.Актрисата предупреди любителите на екстремните преживявания да си гледат в краката и да бъдат внимателни.Въпреки инцидента тя изглежда видимо спокойна и усмихната, с което отново спечели симпатиите на феновете си.

„Тя катери планини, прави преходи, води предавания, работи упорито, а къде е нейния съпруг Ивайло Цветков-Нойзи? Вероятно само философства и надига чашките, вместо да е до жена си“, коментират в мрежата.

Въпреки слуховете, че двамата са се развели, заради инцидента през 2023 година, когато журналистът бе заловен да шофира пиян, двамата са заедно.

Тогава се говореше, че Мария е изгонила Нойзи от дома си в Драгалевци, но след това му е дала втори шанс.Двамата са заедно, а преди два-три месеца дори показаха, че празнуват „ленена сватба“ или четири години като семейство, пише Клюки.бг.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com