3 зодии навлизат в най-щастливия си период

Д иректният Юпитер в Близнаци променя всичко за няколко зодии. Този транзит насърчава комуникацията, вдъхновението и растежа, което може да доведе до успех, нови възможности и по-голямо удовлетворение във важни области от живота.

След четири месеца ретроградно движение, Юпитер преминава в директно движение на 11 март и ще бъде в полето на Близнаци, което може значително да повлияе на живота на представителите на няколко зодиакални знаци. Всички знаци ще усетят влиянието на директния Юпитер!

Когато планетата на щастието, разширяването, растежа и възможностите премине директно в знака на Близнаци, нейната енергия се освобождава, което ни носи яснота, нови възможности и облекчение след период на застой.

Юпитер в Близнаци особено набляга на комуникацията, идеите и обмена на информация, а директният му ход отваря вратата за мнозина да използват тези качества, за да напреднат в живота.

Планетата на късмета остава в този знак до 1 юни, когато ще премине в полето на Рак.

Въпреки че ефектите ще бъдат усетени от всички зодии, три от тях могат да очакват най-много ползи през този период.

Близнаци

Като знак, в който Юпитер действа в момента, Близнаците ще усетят повечето ползи от директния ход на тази планета. Те ще имат повишена енергия, оптимизъм и способност да изразяват ясно идеите си, което може да доведе до успех в ученето, писането или комуникацията.

Стрелец

За Стрелец Юпитер е „управител“, така че когато планетите са директно разположени, естественият им оптимизъм и склонност към растеж и изследвания получават допълнителен тласък. Това е период, в който те могат да постигнат напредък чрез пътувания, образование или развитие на своите убеждения и лични цели.

Риби

Юпитер е един от планетарните управители на Рибите, така че директният му ход може да им донесе вдъхновение, творчески идеи и емоционална яснота. Артистични и емоционални проекти могат да придобият нов смисъл, а връзките с другите стават по-дълбоки и по-стабилни, пише zajenata.bg.

