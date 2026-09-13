Няколко зодии влизат в най-силния си период
Вижте докога ще продължи той
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Вижте докога ще продължи той
Това е денят, в който късметът ни поема в по-добра посока
Дори най-смелите и налудничави идеи вече започват да изглеждат като успешни възможности
Предстоят изненадващи приходи и нови възможности
Вирусите нямат почивка, сменят сезоните, каза тя по bTV
Последните седем години бяха доста тежки за този знак
В сряда Марс в Риби се подравнява с Уран в Телец
Започва приказен период
Късметът ще бъде постоянен техен спътник
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Те ще усетят как радостта се завръща в живота им
Средата на март 2026 г. е астрологично значима
Този период често е своеобразен изпит по зрелост
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Следват най-добрите им месеци
Това са знаците, които са мълчали, работили и чакали през предходните месеци
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Звездите поднасят шансове за изключителни промени
Те ще се почувстват наистина спокойни