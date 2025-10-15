3 зодии ликуват! Трудният период приключи

След 15 октомври 2025 г. тежките периоди ще приключат за три зодиакални знака. Няма как трудностите да продължат постоянно, и по време на квадратурата Луна - Марс ще се наблюдава значително облекчение.

Три зодии ще имат възможността да се почувстват наистина спокойни.

Овен

Квадратурата Луна - Марс подчертава напрежението, под което сте се намирали, но на 15 октомври ще усетите облекчение.

Предизвикателствата, които доскоро са изглеждали непреодолими, вече ще се възприемат като управляеми.

Този период е част от миналото и няма да определи целия ви живот. Научихте да разглеждате препятствията като възможност за личен растеж.

Това е вашата същност - никога не стоите на едно място, особено пред трудностите. Вселената ви насърчава да се доверите на собствената си устойчивост.

Телец

Преди транзита на квадратурата Луна - Марс вероятно сте се чувствали изтощени и изнемощели, Телец.

На 15 октомври обаче се очаква значително облекчение. Ще се освободите от проблемите и трудностите.

През този период сте научили важни уроци, които ще приложите в бъдеще. Борбите никога не са били напразни - всичко, през което сте преминали, ви е направило по-силни.

Когато поставяте личното си развитие на първо място, успешно преодолявате препятствията. Сряда бележи ключов момент, отварящ пространство за позитивност и напредък.

Дева

Квадратурата Луна - Марс е изпитала търпението ви, Дева, но на 15 октомври се очаква край на конфликтите.

Това е подходящ момент за практикуване на самоподдръжка и любов към себе си.

Безпокойството не може да се поддържа постоянно, а енергията на Марс предлага стабилна основа, върху която да се изгражда самочувствието.

Възстановяването на увереността е трайно, пише Your Tango.

Наградата за вашите усилия и преминати трудности ще бъде придобиването на голяма мъдрост.

