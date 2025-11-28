Арх. Весела Мирянова пред СТАНДАРТ: Високото строителство ще направи София като Лондон и Париж

То е по-скъпо, но оставя место за зелени площи, казва арх. Весела Мирянова, съосновател, председател на Съвета на директорите и мажоритарен собственик на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД

Арх. Весела Мирянова и съосновател, председател на Съвета на директорите и мажоритарен собственик на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД. Тя е член на Българската търговско-промишлена палата, на УС на Клуба на жените предприемачи и мениджъри в България и на редица други професионални и благотворителни организации. Намира вдъхновение в поезията и в природата, удовлетворение – в работата си, а причина за усмивка – в срещата с всеки човек и щастие в общуването с тримата си внуци.

АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД е семейна, изцяло българска архитектурно-строителна инвестиционна компания, създадена през 1993 г. с мисия да въвежда и утвърждава световни стандарти в сградостроителството у нас. Компанията проектира и строи луксозни жилищни и административни сгради и комплекси, частни домове и храмове; реконструира паметници на културата. Реализираната разгъната застроена площ от АРЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД в София възлиза на над 590 000 кв. м. В преобладаващата си част тя е в най-предпочитаните, най-престижните локации на града.

- Арх. Мирянова, последните години са динамични – икономически и политически. Как се променя поведението на инвеститорите и клиентите в строителния сектор и как компаниите могат да реагират?

- Зависи кои инвеститори имате предвид. Тези, които не са специалисти в сектора и навлизат в него (често чрез подставени лица) само за да се възползват от бума в продажбите или, може би, и с други цели?! На тях не им е трудно. Масово и някак анонимно се строят „посредствени като качество“ жилища, но това сякаш никого не дразни (защото качеството на едно жилище не е изобщо в експанзивността на фасадата, а е във всеки един детайл от процеса на проектиране, през процеса на строителството, със спазването на всички изискуеми норми и изисквания, и е до последния фин, елегантен завършек на апартаментната входна врата на жилището …и на символа на сградата върху звънчето до нея). Затова пък компаниите, които застават с името си, с доказаното качество на реализациите си, с амбицията да строят на висотата на една европейска столица, трябва да преглъщат всевъзможни неуредици в администрацията и забавяния. Нямам обяснение защо се натъкваме на толкова спънки от страна на административните органи, които са избрани и призвани не да бавят тенденциозно инвестиционните процеси с “измислени” аргументи, а да спазват и прилагат законите и да са в услуга и насърчение на бизнеса и предприемачеството.

Златен век

- Влияят ли и как международните тенденции в архитектурата и строителството на българския пазар?

- Гледаме на българската архитектура и строителство, както и на нашия пазар, като на част от световните. Ние сме активен агент в тези процеси и въпросът за нас не се свежда до копиране на световния опит, а до синхронизация, анализ и взаимодействие. АРТЕКС отделя значителни ресурси за активно проучване на чуждия опит, за обучение на своите кадри, за наемане на експерти от чужбина, за сътрудничество с големи проектантски бюра (напр. експерти по специално осветление на фасади, по озеленяване на сгради и парковата среда около тях). АРТЕКС работи от много години със студиото на Захар Хадид в Лондон.

- Какви стратегии използват успешните архитектурни и строителни компании, за да създадат проекти, които не само са икономически рентабилни, но и подобряват живота на хората?

Зафир Емералда

- Ще дам пример за проект на кръстовището на бул.„Александър Малинов“ и бул. „Андрей Ляпчев“, който едва ли може да се нарече толкова икономически рентабилен за компанията ни, но е необходим и изключително важен за района и е невероятно красив! Ще се гордеем с него!

АРТЕКС, в партньорство с „Билла“, ще замени една потискаща черна, 18-декарова асфалтова площадка и миришещо на автомобилни газове паркинг пространство, с една красива, с изключително интересна архитектура и обгърната със зеленина сграда, с паркова зона за разходки около нея, с нов, дизайнерски проектиран магазин на „Билла“, с ресторант, сладкарница и фитнес за големи и за деца, както и аптека и здравно-терапевтичен център в партерните нива.

Ще изградим и дарим на Общината детска градина с четири групи, като пилотен проект в нашата сграда, към която ще има и яслена група. Да не забравяме и терапевтичния център за деца със специални потребности, /1000 кв.м/, както и детските площадки за игра за тези дечица. Също ще дарим на Общината буферен паркинг за 100 коли в първо подземно ниво на сградата, в максимална близост до метрото. Тази зона ще направи района още по-атрактивен, особено за млади семейства с деца, които по „пантофи“ ще водят децата си на детска градина в самата сграда, “по пантофи” ще слизат до аптеката или ресторанта, и само с едно натискане на асансьора ще са вече във фитнеса …

Галилея

Искаме да възстановим и лятната сцена в Младост, която сега е в окаяно състояние, за да има още едно пространство за културни мероприятия, за благотворителни концерти и социални инициативи.

- Кое е най-голямото предизвикателство пред жените лидери у нас? Кое бихте определили като най-голямото им предимство?

- Нека започна с предимствата. На първо място е емпатията на жените, позволяваща истински да усетят другия, отсрещния човек, да почувстват какво е важно за него, да се усмихнат и да намерят най-верния път към него.

Освен това на жените им е по-леко да потиснат егото си, да бъдат по-гъвкави в едни преговори, за да стигнат до взаимно изгодна сделка и за двете страни, както и до перспективи за бъдещо сътрудничество.

И трето, успехът прави жените щедри. На една жена като че ли ѝ е самотно да стои на почетната стълбичка, и иска да придърпа и другите там. Който не вярва, да си спомни собствената си майка. Когато печелят жените, печелят всички!

Що се отнася до предизвикателствата… Първо, деловата жена трябва да може да понесе подценяващия поглед на мъжете срещу нея, без да въздъхне наум: „Ох, пак ли!“ без да губи и частица от увереността си в своя личен професионализъм, качества и безспорно достойнство.

Озарение

Всъщност аз не съм притеснена за бизнесдамите, защото ние се справяме!

Повече съм загрижена за имиджа на българския бизнес, в който все още има ретроградни нрави.

И въобще, желанието да демонстрираш превъзходство над който и да човек срещу себе си, да го „смалиш“ дори в собствените му очи, е отблъскващо.

Затова и екипът на АРТЕКС е обучен да посреща всеки човек с разбиране и да се отнася към всеки клиент като към най-важния!

- Кой е най-неочакваният ви урок за бизнеса или живота? От кого или каква ситуация го получихте?

- В странен, дори смайващ за мен урок се превърнаха всички опити да бъде спрян проектът „Златен век“.

Политическата конюнктура, чужди бизнес интереси и административно-правна некомпетентност завихри такава буря, която би сринала всяка една друга компания, която няма здравите основи и високият имиджов рейтинг, доказан и признат през годините с неизменното, -всепроникващо във всеки един детайл - високо качество на АРТЕКС.

Ако желанието да се постигне нов връх в българската архитектура и строителство, да се създаде емблематична за София сграда, която с архитектурата си, с панорамните гледки, с короната на върха, с библиотеката, с Музея на Владетелите, на църквите и храмовете от Първото българско царство, с учебните центрове и местата за контакти - ако всичко това среща такава мощна съпротива, то какъв е този урок? За кого е?!?

Боя се, че това е опит да се преподава урок по „снишаване“ на нашата архитектура и строителство: „не мислете с размах, не стройте високо!“.

Озарение

С други думи: „бъдете посредствени“, за да НЕ се развивате и за да бъдете необезпокоявани от никого.

В този урок обаче няма перспективи нито за компанията ни, нито за сектора, нито за Обществото, нито за София, нито за нашата България и затова няма да го учим.

- АРТЕКС е сред компаниите с планове за строеж на небостъргачи в София. Как подбирате мястото за тях? Каква смятате, че е добавената им стойност?

- Ако настояваме само за ниско строителство в София, то това няма да я превърне в европейска столица като Париж или Лондон. По-скоро ще бъде плоска, безинтересна и ще поглъща все повече земя. Малък пример: ако жилищата от по-ниски сгради, заемащи 20 дка, се ситуират във висока сграда, тогава ще останат 16-17 дка за зеленина,красиви паркове, споделени обществени и културни пространства, зони за спорт и игри, а не на тази площ да се проектират ниски, със сключено /често квадратно /застрояване сгради, гледащи едни в други, имащи някакво миниатюрно вътрешно дворче, без гледка и като цяло приличащи на затвор.

Строим високи сгради не защото е по-лесно и по-изгодно. Напротив, над 70 метра себестойността на градежа е с 40% по-висока, а противоземетръсните мерки, на които ние изключително държим, са още по-скъпи и трудоемки. Ние обаче знаем колко адекватно е високото строителство за един проспериращ град. Енергийна ефективност, оптимизация на градския транспорт, демократизация на демографския състав – това е само началото на списъка от ползи.

