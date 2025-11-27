След 40 години! Изграждат нов язовир у нас

Ключово споразумение за изграждането на язовир с обем около 5 милиона кубически метра.

Общинските съветници в Гоце Делчев единодушно подкрепиха подписването на споразумение за сътрудничество между общината и швейцарската компания „Васерберг ГмбХ“ от град Цуг. Документът отваря пътя към подготовката и реализацията на един от най-мащабните инфраструктурни проекти в региона – Водноенергиен комплекс „Брезница“.

Проектът предвижда изграждането на язовир с обем около 5 милиона кубически метра, разположен върху приблизително 300 декара, като с допълнителните съоръжения територията може да достигне до 450 декара. Съоръжението ще бъде ситуирано на кота 1320 метра и има потенциала да реши дългогодишни проблеми с водоснабдяването и напояването в района. Идеята за подобен проект съществува повече от 40 години, като през годините са правени отделни проучвания, но липсата на инвеститор е спирала реализацията му.

Според първоначалната концепция комплексът ще прихваща води от три реки в района на село Брезница – Туфча, Костена и Глоговица, без това да води до намаляване на водотечението им. Част от инвестицията предвижда изграждането на две водноелектрически централи и една ПАВЕЦ, които ще бъдат финансирани от инвеститора. Проектът се очаква да създаде нови работни места, да подобри инфраструктурата и да даде силен тласък на местната икономика. От общината уверяват, че всички дейности ще бъдат в пълно съответствие с екологичните норми и законодателството.

Предстои значителна административна работа – изготвяне на устройствените планове, урбанизиране на необходимите територии, придобиване на имоти и създаване на съвместно дружество между Община Гоце Делчев и инвеститора. Общината ще участва с апортна вноска между 5 и 10%, а швейцарската компания – с паричен капитал. Всички ключови решения ще минават през Общинския съвет, а преди това ще бъдат обсъждани обстойно с жителите на община Гоце Делчев и най-вече с живеещите в село Брезница.

Общинските съветници упълномощиха кмета Владимир Москов да подпише споразумението, а местната власт пое ангажимент населението на село Брезница да бъде уведомявано за всеки етап от подготовката и реализацията на проекта.

С подписването на документа общината прави първа решителна стъпка към осъществяването на един от най-значимите инвестиционни проекти в историята си, пише ilindenpres.bg

