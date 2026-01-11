Германия измести Франция за автомобил на годината в Европа

Mercedes CLA е носител на наградата „Автомобил на годината 2026’’ в Европа. Журито, състоящо се от 59 журналисти от 23 държави, избра германски седан, който прекъсна серията на Renault от две поредни победи (през миналата година спечели 5 E-Tech, а през 2024 първото място беше за Scenic),съобщи "Аутомедия".

До финала на конкурса достигнаха още 5 модела - Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Renault 4 и Skoda Elroq, но нито един от тях не успя да се противопостави на новия CLA. Това всъщност е втората победа за производителя от Щутгарт в престижната надпревара, която идва 52 години след първата, постигната през 1974 с Mercedes 450.

С третото поколение на Mercedes CLA, германският производител започна нова фаза на дизайна, който е веднага разпознаваем, благодарение на светлинния подпис на звездовидните дневни светлини. Изграден върху новата модулна платформа MMA, новият седан беше предлаган изключително в електрическа версия при дебюта си, с 800-волтова архитектура, която позволява значително по-бързо зареждане.

По-късно се появиха меките хибридни варианти, оборудвани с чисто нов четирицилиндров 1,5-литров турбо бензинов двигател, разработен в Китай в сътрудничество с Geely и предлаган с мощности 136, 163 и 190 к.с.

Mercedes-Benz CLA беше моделът, който получи най-много предпочитания като първи избор от журито с 22 гласа и събра общо 320 т. На второ място е Skoda Elroq – 220, а на трето остана Kia EV4 – 208. В класирането следват Citroën C5 Aircross – 207, Fiat Grande Panda – 200, Dacia Bigster – 170 и Renault 4 – 150.

