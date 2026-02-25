Ставаме новата Аржентина

Американският винопроизводител Пол Хобс и Робърт Хайк, който от 12 години внася български вина на американския пазар, работят по съвместен винен проект от българско грозде. Това пише списание „Форбс“ в своя статия, озаглавена „Как България следва пътя на Аржентина към виненото съвършенство“, предава БТА.

Откакто Робърт Хайк започва да изгражда бизнеса си за внос на български вина, наречен „Джи енд Би импортърс“ (G&B Importers), той повтаря, че иска да превърне България в Аржентина. За Хайк „Аржентина“ е съкращение за „промяна на доверието и трансформация“, които хората в бранша напълно разбират. Аржентина, някога пренебрегвана като ориентирана единствено към стойността, сега е призната заради своя сериозен тероар ​​и потенциал от световна класа.

Хайк вярва, че България има всички необходими съставки – история, лозя, талант – но се нуждае от съвременна дисциплина и глобален наратив, които могат да я превърнат от пренебрегвана до страна с върхови постижения.

Премиум проектът „Хайк и Хобс“ (Hayk & Hobbs) ще дебютира като малка серия от около 600 кашона вино Каберне Совиньон от лозе в Сакар, България. То отлежава във френски дъбови бъчви и ще се позиционира в ценовия диапазон 45-55 долара на дребно. Очаква се първата реколта да излезе през пролетта на 2026 г., а първите количества са планирани за пазарите в САЩ, Япония, Швеция и България.

Целта е по-голяма от създаването на нова марка. „Виното е крайният продукт, но мисията е възраждането на региона“, казва Хайк.

Той пристига в България, след като напуска разкъсваната от война Армения след разпадането на Съветския съюз. Хайк описва България като мястото, дало на него и семейството му стабилност в най-решаващия момент. Затова той приема възраждането на региона не просто като бизнес. Залогът за „следващата Аржентина“, според него, не е само въпрос на престиж. Става въпрос за това да се даде шанс на производителите да останат.

Разликата в качеството, която България се опитва да преодолее

Хайк твърди, че съвременната винена репутация на България е оформена от структурен дисбаланс - обемът е бил много по-важен от качеството. Резултатът, според него, е била тенденция да се разчита на техниката в избата, вместо на постиженията в отглеждането на гроздето.

Независимо дали всеки производител отговаря на това описание, тезата на Хайк е, че България не се нуждае толкова от ребрендиране, колкото от система за качество – започваща от лозето.

Пол Хобс има доктрина, която поставя лозето на първо място и може да се прилага във всички региони. Неговият подход е, че 98 процента от процеса се извършват в лозето.

Хайк подчертава, че участието на Хобс не е даденост. И вярва, че Хобс е селективен, защото за него е изключително важно с кого работи, и търси екипи, които са готови да реализират промяната, вместо да ѝ се съпротивляват.

„Фокусът на Пол е върху прецизността, баланса и структурата – изграждането на вино, което може да се класира на световната сцена“, коментира Хайк.

В крайна сметка, аргументът на Хайк не е, че България се нуждае от спасяване, а че се нуждае от достатъчно силно доказателство, което да промени очакванията из основи. Ако съвременната винена история на Аржентина е била преход от подценяване към международно признание, Хайк вярва, че България може да последва примера ѝ – изграден върху прецизност в лозята и лична мотивация, която отива далеч отвъд бутилката.

