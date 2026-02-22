Политика

Министър с тревожна новина за "Булгаргаз"

Трайков определи мини „Марица Изток" и ТЕЦ „Марица изток 2“ като едни от най-критичните сектори в държавната енергетика

Министър с тревожна новина за "Булгаргаз"
22 фев 26 | 16:01
2100
Мира Иванова

„Булгаргаз“ се намира във фактически фалит, обяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков пред БНР.

Като причини за състоянието на дружеството той посочи неблагоприятната пазарна конюнктура, загубата на значителен пазарен дял и тежките договорни отношения. По думите му компанията е натоварена и със социални ангажименти, включително доставки на природен газ за топлофикационните дружества, което допълнително утежнява финансовия ѝ баланс.

По думите на министъра единствената причина предприятието да не бъде преструктурирано или закрито веднага, е фактът, че то е страна по изключително изгодния за България договор за внос на азерски газ.

Трайков определи мини „Марица Изток" и ТЕЦ „Марица изток 2“ като едни от най-критичните сектори в държавната енергетика в момента. Той информира, че при встъпването си в длъжност е установил административно недоглеждане, което е застрашавало изплащането на заплатите на миньорите за текущия месец и посочи, че е намерено решение чрез одобрение на вътрешнохолдингови трансфери в Българския енергиен холдинг (БЕХ).

По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост министърът уточни, че в документа не се изисква пряко затваряне на енергийни мощности, но е предвидена реформа в БЕХ, която да прекрати практиката печеливши дружества да субсидират въглищните централи и мините. Според него съществуват два основни варианта за преструктуриране, които биха позволили усвояване на европейски средства.

