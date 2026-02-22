Остра атака от Възраждане срещу правителството за военните самолети

Остра политическа реакция предизвика разполагането на самолети на Военновъздушните сили на САЩ на летище „Васил Левски“ в София. От "Възраждане" настояват за незабавно изслушване на служебни министри и ръководството на „Летище София“ ЕАД, като поставят под въпрос начина, по който е взето решението.

От партията заявяват, че служебният министър-председател, министрите на външните работи, транспорта и отбраната, както и изпълнителният директор на летището дължат публични обяснения защо в момент на напрежение в Близкия изток американски военни самолети пребивават на гражданско летище в страната. Те акцентират и върху факта, че на 23 и 24 февруари летището ще бъде временно затворено за граждански полети, което според тях представлява „недопустим прецедент за суверенна държава“.

Според "Възраждане" правителството е разрешило разполагането без да се допита до парламента. Формацията се позовава на медийна информация, че на летището има девет самолета-цистерни KC-135, три C-17, няколко „Боинг-747“ и транспортен самолет C-130 „Херкулес“, пристигнал от базата Рамщайн в Германия.

От Министерството на отбраната съобщиха на 19 февруари, че разполагането е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на НАТО, а личният състав е за обслужване на самолетите.

Въпреки това от "Възраждане" заявяват, че „присъствието на тази летателна техника предизвиква сериозни опасения и въпроси в българското общество“ и настояват за незабавни отговори. Партията декларира, че е категорично против „превръщането на България в плацдарм за поредната чужда война“ и предупреждава, че ако самолетите не бъдат отстранени, ще призове гражданите към масови протести.

