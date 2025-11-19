Радев остана сам. Депутатите отхвърлиха ветото му за армията

Парламентът преодоля ветото на президента Румен Радев върху Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили. С това депутатите потвърдиха приетия закон и показаха рядко обединение срещу позицията на държавния глава.

Широка подкрепа в залата, слаб отклик към президента

Депутатите преодоляха ветото на президента Румен Радев, наложено на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Народните представители гласуваха със 128 гласа за, 50 гласа против и 16 гласа въздържал се, с което на практика отново приеха закона и отхвърлиха ветото на държавния глава.

Законът мина с гласовете на ГЕРБ СДС, БСП и ИТН, подкрепени от ДПС Ново начало и независимите народни представители.

По дълъг военен път за адмирал Ефтимов

С гласуваните на 30 октомври изменения парламентът увеличи с две години пределната възраст за служба на военнослужещите, неупражнили правото си на пенсия. Това важи за всички категории военни от войника до началника на отбраната.

Промените засягат пряко именно действащия началник на отбраната адмирал Емил Ефтимов, който е на 64 години. Според досегашните правила догодина той трябваше да освободи поста си след навършване на 65 години.

Мандатът на адмирал Ефтимов като шеф на отбраната започна през 2024 г. и при отхвърляне на президентското вето ще продължи до 2028 г., когато Румен Радев че няма да е президент.

Ако ветото беше уважено в тази му част, Радев щеше да има възможност да назначи нов шеф на отбраната още през следващата седмица.

Този политически детайл, макар и неизговорен директно, ясно очертава какъв залог стоеше зад ветото.

Радев защитава мотиви, депутатите не се впечатляват

В мотивите за ветото си президентът посочва, че са направени стъпки в правилната посока за подобряване синхрона между компетентните органи в сферата на отбраната, както и за създаване на регулация за дейността на Върховното главнокомандване.

Според него обаче е необходимо усъвършенстване на правилата за пределната възраст, развитие на академичния състав, уточняване реда за служебното време и компенсациите и защита на военнослужещите от неблагоприятни промени.

Държавният глава отбелязва, че увеличаването на възрастта за служба досега не е помогнало за решаване на проблема с недостига на кадри и само води до застой в системата. Според него това блокира обновяването на командния състав и ограничава развитието на офицерите.

Закон с ясен ефект: армията печели време, президентът губи влияние

Промяната дава по голям хоризонт на командването и осигурява приемственост във висшия военен състав.

За президента обаче това е ясен политически сигнал, че този парламент не е склонен да следва неговите приоритети в отбраната.

