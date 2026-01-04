4 трика за почистване на микровълновата от стари мазнини

Микровълновата фурна вероятно е един от най-важните уреди във вашата кухня. Поддържането ѝ чиста е от решаващо значение. Експертите по почистване Майкъл Силва-Неш, Лорън Хаузър и Тим Кон споделят най-добрия начин за почистване на микровълнова печка в изданието „Марта Стюарт“ .

Оцет

Това просто и евтино решение може да бъде полезно, когато се справяте с мазна микровълнова фурна. Просто вземете чиста кърпа, намокрете я с вода и оцет и избършете петната.

„Алтернативен метод е да излеете половин чаша вода и половин чаша оцет в купа, подходяща за микровълнова фурна. Загрейте разтвора в микровълнова фурна на висока мощност за пет минути и го оставете да престои още десет минути, за да може киселинната пара да покрие стените и да разгради мръсотията“, казва Силва-Неш.

След това замърсяванията трябва да се избършат с мека, чиста кърпа.

Сода бикарбонат

За по-упорити петна смесете содата за хляб с вода, за да се образува паста.

„Нанесете върху оцветената зона и оставете за пет минути, преди внимателно да избършете с влажна гъба или микрофибърна кърпа“, обяснява експертът.

Лимон

Киселината в лимоновия сок помага за премахване на мазнините, докато естествените масла освежават и премахват миризмите. За да направите това, налейте вода в купа, подходяща за микровълнова фурна, и изстискайте сока на един лимон в нея. След това загрейте сместа в микровълнова фурна.

„Оставете микровълновата да работи на висока мощност за две минути. Извадете купата и избършете вътрешността на микровълновата с микрофибърна кърпа, напоена с вода“, обясни Силва-Неш.

Химически почистващи препарати

Ако предпочитате почистващи препарати, закупени от магазина, използвайте само такива, специално разработени за употреба в микровълнова фурна, казва експертът Лорън Хаузър. Когато пръскате, внимавайте да не изпръскате електрическите компоненти или контролния панел.

„Ако имате загоряла мазнина, намажете я обилно и след това оставете продукта да действа две до три минути, за да разгради мръсотията и засъхналите петна“, подчерта ватя.

След това избършете вътрешността с влажна микрофибърна кърпа или гъба, като изплаквате често. След като отстраните мазнините и остатъците от почистващ разтвор, оставете вътрешността да изсъхне на въздух или я подсушете.

„Не дръжте почистващия препарат по-дълго от препоръчаното и не го оставяйте да изсъхне върху повърхността, тъй като евентуални остатъци ще бъдат трудни за премахване. Ако мазнината е упорита, нанесете отново или използвайте мека четка“, каза Хаузър.

Професионалистът по почистване Тим Кон препоръчва да се избягват агресивни почистващи препарати за микровълнова фурна. „Използвайте нежни, нетоксични или екологични продукти възможно най-често, за да намалите количеството токсини във въздуха“, казва той.

