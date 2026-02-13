10 умни начина да използвате бананови кори у дома

Банановите обелки обикновено попадат директно в кошчето, без да им се обръща особено внимание. Оказва се обаче, че те имат далеч по-широко приложение – от кухнята до почистването и дори грижата за кожата. Според публикации в сайта на здравния съветник на Марта Стюарт, кората на банана притежава кулинарни, почистващи и козметични свойства, които могат да се използват лесно в ежедневието.

В кухнята - неочаквана съставка с характер

Преди да бъдат използвани, банановите кори трябва да се измият добре – с малко сода бикарбонат или оцет, след което внимателно да се изтъркат с четка под топла течаща вода. Така се премахва восъчният слой и евентуални остатъци по повърхността.

Веган алтернатива на месото

Докато джакфрутът често се използва като заместител на свинското месо във веган кухнята, банановите кори могат да изпълнят сходна роля. Разработчикът на рецепти Мариса Стивънс посочва, че текстурата им позволява да се превърнат в алтернатива на „веганско свинско“.

Тя препоръчва меката вътрешна част да се остърже, а кората да се накъса на ивици, след което да се подправи и запържи. Барбекю сос или друг пикантен и леко сладък сос придава завършен вкус.

„Сосът върши по-голямата част от работата – кората абсорбира добре вкуса, но е нужно нещо богато, за да го направи интересно“, отбелязва Стивънс.

Получената текстура е леко дъвчаща и подходяща за такос, сандвичи или други ястия.

Подходящи за уок и къри

Кората може да бъде нарязана на тънки резени и добавена към ястия, приготвени в уок или към кокосови къри. Тя запазва структурата си и се комбинира добре с чесън, джинджифил, соев сос или къри паста. Съчетавайки я с други зеленчуци, се постига балансиран вкус и разнообразие в текстурата.

Допълнение към смутита и печива

В малки количества банановите кори могат да се добавят към смутита или бананов хляб. Те увеличават съдържанието на фибри, без да променят съществено вкуса или консистенцията. Подобно на самия плод, кората има леко сладък вкус и сравнително мека структура.

За по-сочно месо

Една по-малко известна употреба е в бавното готвене. Поставянето на една или две жълти бананови кори върху месото преди готвене може да помогне за задържане на влагата.

„Корите не добавят никакъв бананов вкус – само нотка на сладост“, обяснява Стивънс.

Те действат като естествена бариера срещу изсушаване и правят свинското или пилешкото по-сочно.

Грижа за кожата - домашно решение без излишни продукти

Банановите кори намират място и в козметичната рутина. Вътрешната им част може да се нареже и да се приложи директно върху кожата. Както при всеки нов продукт, препоръчително е първо да се направи тест върху малка зона.

Кората е богата на вода и калий, което я прави естествен овлажнител. Нанасянето върху суха кожа за 3-5 минути, последвано от изплакване с хладка вода, може да подобри усещането за хидратация.

Антиоксидантите в кората, включително каротин, подпомагат успокояването на кожата. Обелката може да се остави за 5-10 минути, след което да се изплакне и кожата да се остави да изсъхне или да се подсуши внимателно.

В дома - естествен помощник при почистване

Неутрализиране на миризми

Експертът по почистване Скот Шрейдър предлага нарязани бананови кори да се поставят на дъното на кошчето за боклук.

„Те ще абсорбират миризми и ще добавят нотка свежест“, казва той.

Важно е корите да се подменят редовно, за да запазят ефекта си.

Полиране на сребро и метал

Банановите кори съдържат калий и естествени масла, които могат да се използват за почистване и полиране на сребро или неръждаема стомана. Смесени с вода в блендер до образуване на паста, те могат да се нанесат върху потъмняла повърхност и да се полират с мека кърпа.

Премахване на следи от ожулвания

Вътрешната страна на кората може да се използва за премахване на следи от ожулвания по обувки или дървени подове. След разтриване повърхността се избърсва с мека кърпа.

„Естественият восък в обелка ще помогне за премахване на следи от ожулвания и ще добави малко блясък“, обяснява Шрейдър.

Банановата обелка, често възприемана като ненужен остатък, всъщност предлага широк спектър от приложения – от кулинарни експерименти до практични решения за дома и грижата за кожата. Това, което обикновено се изхвърля, може да се превърне в полезен ресурс с минимални усилия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com