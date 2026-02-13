Прекрасен шоколадов трюфелов пай за Св. Валентин. Вижте рецептата

Шоколадов трюфелов пай с кремообразна, почти пудингова сърцевина е идеален десерт за Свети Валентин. Благодарение на използвания тъмен шоколад пълнежът тип ганаш не е прекалено сладък, което придава балансиран и наситен вкус, посочва рецептата, публикувана в интернет.

Как да приготвите десерта

За основата са ви необходими 28 шоколадови вафли. Смелете ги фино в кухненски робот или ги натрошете с точилка до получаване на около една чаша трохи. Добавете 6 супени лъжици несолено масло, разтопено и напълно охладено.

Необходими продукти за пълнежа:

200 г тъмен шоколад (до 60% какао), едро нарязан

6 супени лъжици несолено масло, нарязано на кубчета по около 1 см

2 големи яйца, леко разбити

1/3 чаша гъста сметана

1/4 чаша захар

1/4 чаена лъжичка сол

1 чаена лъжичка чист екстракт от ванилия

Загрейте фурната до 175°C. Дъното на форма с подвижен ръб покрийте с фолио, за да предотвратите протичане, и леко намажете стените с масло.

Смесете трохите от вафли с разтопеното масло до получаване на хомогенна смес. Разпределете равномерно по дъното на формата, като оформите борд с височина около 2,5 см. Печете около 10 минути, докато основата леко се надуе. Извадете и оставете да се охлади напълно върху решетка за около 15 минути. Намалете температурата на фурната.

Докато основата изстива, пригответе пълнежа.

Разтопете шоколада и маслото в малка тенджера на слаб огън, като разбърквате до гладка консистенция. Свалете от котлона и оставете да се охлади за около 5 минути.

В отделна купа разбийте яйцата със сметаната, захарта, солта и ванилията. Постепенно добавете шоколадовата смес към яйчената и разбъркайте до напълно гладък крем.

Изсипете плънката в охладената основа. Почукайте леко формата върху плота, за да отстраните въздушните мехурчета. Печете 20-25 минути, докато пълнежът стегне по краищата и леко се надигне, но центърът остане леко треперещ. Той ще продължи да се стяга при охлаждането.

Оставете пая да се охлади напълно във формата върху решетка за около 2 часа. След това охладете в хладилник, без да покривате, още около 4 часа, докато центърът се стегне напълно. Отстранете стените на формата и поръсете с какао непосредствено преди сервиране.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com