Ето кой съсипа брака на Даяна и Чарлз, не е Камила

RadarOnline.com разкрива, че принцеса Даяна е смятала, че знае точно кой носи вина за разпада на брака ѝ с принц Чарлз и според нейна близка довереница това не е била Камила. Принцесата на Уелс се омъжи за Чарлз на 29 юли 1981 г., на церемония, наблюдавана от стотици милиони почитатели.

През следващото десетилетие катастрофалният им брак се разпада публично, като двойката се разделя през 1992 г., а разводът е финализиран през 1996 г. Даяна загива в Париж на 31 август 1997 г., на 36-годишна възраст, само седмици след като споделя с приятели какво според нея наистина е унищожило връзката.

В продължение на години най-разпространената версия посочва дългогодишната афера на Чарлз с Камила Паркър Боулс като основната причина за краха. Самата Даяна публично признава ролята на настоящата кралица в прочутото си интервю за Panorama през 1995 г., казвайки: "В брака ни бяхме трима, така че беше малко пренаселено."

Кралският биограф Ингрид Сюърд обаче твърди, че Даяна е виждала друг, по-малко очевиден виновник. В A Right Royal Podcast Сюърд си спомня за личен разговор с Даяна малко преди смъртта ѝ. "Тя ми сподели малко преди да почине, че причината не е била Камила", разказва Сюърд, предава "Дир". Цитирайки думите на Даяна, тя добавя, че принцесата е заявила: "Не Камила разруши брака ни. Разрушиха го хората около Чарлз."

Сюърд отбелязва, че този коментар не ѝ е излизал от ума. "Никога не забравих този коментар и исках да разбера напълно какво означаваше", признава тя. "Но също така си спомням как бащата на Даяна каза колко сложно е да си част от кралското семейство." Сюърд поставя под въпрос и ролята на служителите в двореца и придворните, като пита: "Те просто куп хора с пренадуто его в кралското домакинство ли са, или наистина се опитват да помогнат?"

Хора, близки до Даяна, отдавна твърдят, че тя се е чувствала изолирана и подкопавана от кралския механизъм, който е обкръжавал съпруга ѝ. Бивш помощник разказва: "Даяна вярваше, че има цяла система, която защитава Чарлз и го управлява, докато тя е оставена на показ. Тя чувстваше, че съветите са филтрирани, лоялността е вкоренена и това прави всякаква истинска интимност в брака невъзможна." Друг източник допълва: "В съзнанието на Даяна Камила е част от историята, но не и първопричината. Тя смяташе, че средата, в която живее Чарлз, придворните, съветниците, протоколът, създават емоционална стена, която никога не би могла да пробие."

Идеята, че Дворецът е упражнявал контрол, който е оформял живота на Даяна, се подкрепя и от разкази на хора, наблюдавали колко внимателно е бил управляван публичният ѝ образ. Фотографът Денис О'Риган описва как представители на двореца са се опитали да спрат публикуването на снимки от присъствието на Даяна на концерт на Дейвид Боуи през 1987 г. на стадион "Уембли". По думите му кралски служител се обадил ден след събитието и помолил снимките да не бъдат използвани.

По това време Даяна е на 25 години и е посетила концерта с армейския майор Джеймс Хюит, тогава на 29, с когото по-късно признава, че е имала петгодишна връзка, започнала през 1986 г. О'Риган казва: "Беше се разчуло за Джеймс Хюит." Той добавя, че служителите са искали да избегнат подхранването на спекулации, като обяснява: "Те просто не искаха Даяна в пресата."

Приятели твърдят, че тази постоянна намеса е затвърждавала убеждението на Даяна, че силите около Чарлз, а не само романтичните му избори, са влияели и в крайна сметка са саботирали брака им. Един вътрешен източник казва: "Тя се чувстваше управлявана, заглушавана и осъждана, докато Чарлз беше ограничаван от хора, чийто приоритет беше институцията, а не връзката.." Близките на Даяна подчертават, че разсъжденията ѝ не са целели да оневинят някого, а да обяснят как една млада и емоционално уязвима жена се е оказала в система, която никога не е оставила място за нея.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com