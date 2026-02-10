Любопитно

Хари предприема отчаян ход! Ще му прости ли Уилям

Между двамата враждуващи братя стои болният от рак крал

10 фев 26 | 22:49
Агенция Стандарт

Принц Хари е задействал мащабна и „секретна дипломатическа мисия“, за да се добере отново до сърцето на своя по-голям брат Уилям. Източници от Двореца разкриват, че след години на обиди, обвинения и публично „пране на мръсно бельо“, Хари най-после е готов да падне на колене и да зарови томахавката.

Голямото завръщане е планирано за следващата година по време на игрите „Инвиктус“ в Бирмингам. Хари знае, че времето му изтича – Уилям става все по-могъщ, а тежестта на короната скоро ще падне върху него.

„Хари осъзнава, че един от двамата трябва да мигне пръв и е готов да бъде той“, споделят приближени до принца в Калифорния, пише "Телеграф".

Въпреки отчаяните опити на Хари, бъдещият крал Уилям остава замръзнал. Принцът на Уелс все още не може да преглътне обидите в скандалната биография „Резервният“.

Уилям е в режим на „пълна обсада“ – той пази семейството си и не иска нови емоционални драми пред камерите. За него доверието е мъртво, а Хари ще трябва да направи чудеса, за да го възкреси.

Между двамата враждуващи братя стои болният от рак крал Чарлз III. 77-годишният монарх, изправен пред най-тежката си битка, отчаяно търси покой. Говори се, че Чарлз вече е пил чай с Хари в „Кларънс Хаус“ и е готов да признае собствените си грешки, само и само да види синовете си отново заедно.

