Обрат в Бъкингам! Кейт реши за Меган

В британското кралско семейство изглежда се прави предпазлив опит за помирение, след години на напрежение между Кейт Мидълтън и Меган Маркъл.

Според RadarOnline, принцесата на Уелс е готова да направи първата стъпка и да установи контакт с херцогинята на Съсекс, въпреки обидите от миналото и нежеланието на принц Уилям.

На фона на продължаващото отчуждение между съпруга й и брат му Хари, Кейт е решила да поеме ролята на миротворец. Източник твърди, че 43-годишната принцеса планира да се свърже лично с Меган Маркъл и тайно да й протегне "маслинова клонка", въпреки хладните отношения между тях.

По думите му, Кейт е дълбоко разстроена от това, което се случва между съпруга й и брат му. И е убедена, че без влиянието на Меган върху Хари, двамата братя никога няма да могат да установят контакт.

Това е особено важно за кралското семейство, тъй като здравето на крал Чарлз III предизвиква все повече безпокойство.

Конфликтът между Уилям и Хари продължава от години, а разногласията се засилиха, след като Хари и Меган напуснаха кралското семейство и се преместиха в Съединените щати през 2020 г.

В мемоарите си "Spare" херцогът на Съсекс дори описа епизод от 2019 г., когато конфликтът между него и брат му е ескалирал почти до бой.

Кейт, казва източникът, "си е поставила за цел да събере отново Хари и Уилям. Сърцето й се къса, че не си говорят".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com