Учени разкриха: Gen Z са по-глупави от родителите си!

Настоящото поколение млади хора, познато като зумъри (Gеn Z), е първото в съвременната история, което показва по-ниски когнитивни способности от тези на родителите си. Данните сочат спад в паметта, четенето, аритметиката и уменията за решаване на нестандартни проблеми. Основните причини се свързват със съвременните технологии и онлайн обучението. Това сочат анализи, цитирани от Unilad. Според експерти тенденцията вече има дългосрочни последици.

Първият регистриран когнитивен спад

Според невролога Джаред Хорват, изследванията на човешкото когнитивно развитие се провеждат системно още от 19-ти век. Именно поколението Z, родено между 1997 и 2012 г., се оказва първото с по-ниски резултати по съвкупност от ключови показатели. Те включват памет, умения за четене и смятане, способност за логическо и нестандартно мислене, както и общ коефициент на интелигентност.

Как технологиите влияят на мозъка

Според Хорват съвременните дигитални устройства като смартфони, таблети и компютри оказват отрицателно влияние върху начина, по който мозъкът усвоява знания. Човешкият мозък не е създаден да учи пълноценно чрез кратки видеоклипове или фрагментарни текстове. Биологично хората усвояват информация чрез взаимодействие с други хора, дълбочина и повторение, а не чрез бързо прелистване и обобщения.

Повече информация, по-слабо усвояване

Неврологът подчертава, че въпреки че децата днес прекарват повече време в училище и онлайн платформи като Zoom, ефективността на обучението намалява. Прекомерната употреба на екрани нарушава процесите, отговорни за концентрацията, запаметяването и задълбоченото разбиране на учебния материал. Количеството информация не води автоматично до по-добро усвояване.

Резултатите от тестовете

В рамките на когнитивните тестове децата, които са използвали компютър за учене около пет часа дневно, са показали значително по-лоши резултати. Те изостават спрямо връстниците си, които рядко са използвали технологии в клас или изобщо не са разчитали на дигитални устройства по време на обучение. Разликите се отчитат както в паметта, така и в способността за решаване на задачи.

Възможните решения

Според Хорват проблемът с когнитивния спад може да бъде ограничен с относително прости мерки. На първо място той посочва необходимостта от ограничаване на достъпа на децата до смартфони в ранна възраст. Паралелно с това експерти по образование настояват за по-строги правила за използването на технологии в училищата, за да се възстанови балансът между дигиталните инструменти и традиционното обучение.

