Падна голяма и опасна тайна на Бермудския триъгълник

Мистерията около Бермудския триъгълник продължава да привлича внимание десетилетия наред, като в популярната култура районът е свързван с безследни изчезвания на кораби и самолети. Според публикации в британския „Мирър“ обаче учени смятат, че са се доближили до рационално обяснение, основано на природни процеси, а не на мистични сили.

Изследователите посочват, че комбинация от сурови метеорологични условия и геоложки фактори под океанската повърхност може да е довела до редица инциденти, които по-късно са обрасли с легенди.

Метанът като ключов фактор

От години експертите обсъждат хипотезата, че емисии на метан от океанското дъно са оказвали влияние върху плаваемостта на корабите и работата на двигателите. При внезапно отделяне газът може да намали плътността на водата, което създава сериозен риск за плавателните съдове.

Ученият Роналд Кнапър, коментирайки за What If Science, допуска, че в миналото в района е съществувало активно метаново поле. По думите му е възможно с времето тази зона да е станала неактивна или да се е изместила, което би обяснило защо мистериозните инциденти рязко намаляват през последните десетилетия.

Исторически инциденти и Полет 19

Най-известният случай, свързан с района, е от 5 декември 1945 г., когато пет учебни самолета на ВМС на САЩ, известни като Полет 19, изчезват по време на тренировъчен полет. Пилотите докладват проблеми с навигационните уреди и компасите, след което връзката с тях прекъсва. Самолетът, изпратен на спасителна мисия, също изчезва, като и до днес не са открити останки.

Подобни инциденти са регистрирани и през 60-те и 70-те години, когато в района изчезват търговски кораби, риболовни лодки и частни самолети, често без ясна информация за последните им часове.

Промяната след 80-те години

Според Кнапър ситуацията се променя осезаемо от 80-те години насам, когато търговското корабоплаване през района става рутинно. Това съвпада с навлизането на сателитното наблюдение, по-точните метеорологични прогнози и GPS навигацията, които значително намаляват риска от загуба на ориентация.

Редовното преминаване на кораби без сериозни инциденти подкопава твърденията за постоянна мистична опасност в района.

Скептиците и ролята на технологиите

Скептиците на мистичните теории смятат, че липсата на точни данни в миналото е довела до преувеличаване на отделни случаи. В минали десетилетия корабите често са попадали в внезапни бури, гигантски вълни и силни шквали, без възможност за навременна прогноза или подаване на сигнал за бедствие.

Днес всяко отклонение се регистрира в реално време, което ограничава възможността инцидентите да останат необяснени.

Магнитни аномалии и изместване на риска

Изследователите допускат също, че с течение на времето магнитните аномалии и особеностите на океанското дъно може да са се променили. Това би означавало, че потенциално опасните зони вече не се намират на същите места, както в миналото.

Заключението на учените е, че Бермудският триъгълник е загубил ореола си на мистерия с развитието на технологиите. Регионът е бил обект на страх в епоха без бърза проверка на информацията, докато днес науката и навигацията постепенно изместват легендите.

