Намериха най-големия сапфир на света! Уникална цена

В Коломбо официално беше потвърдена гемологичната сертификация на уникален звездовиден сапфир от 3563 карата, считан за най-големия в света в своята категория. Скъпоценният камък, наречен „Звездата на чистата земя“, е оценен на приблизително 300 милиона долара, според Forbes.

Откритие, което пренаписа рекордите

Сапфирът е открит през 2023 г. в южна Шри Ланка, близо до град Ратнапура, регион, известен като „Градът на скъпоценните камъни“. Повече от две години след находката анонимните му собственици официално потвърдиха сертифицирането му в Коломбо.

Американският гемологичен институт е признал камъка за най-големия естествен лилав звезден сапфир в света.

Какво превръща сапфира в световна сензация

Сапфирът тежи 3563 карата, което го прави почти седем пъти по-голям от легендарната „Звезда на Индия“. Камъкът все още не е шлифован или полиран, което допълнително повишава интереса към него.

Освен внушителния си размер, високата стойност на „Звездата на чистата земя“ се определя от нейното качество. Сапфирът има ясно очертана шестоъгълна „звезда“, образувана от рутилови иглички в структурата на камъка. Според експерти подобна оптична чистота, без вътрешни примеси, е изключително рядка.

Виолетовият оттенък и цената от 300 милиона

За разлика от класическите сини сапфири, този камък притежава естествен виолетов цвят. Съчетанието от оттенък, маса и чистота е показател за изключителните геоложки условия, при които сапфирът се е формирал в земната кора в продължение на хилядолетия.

Именно тази комбинация от фактори стои зад предварителната оценка от около 300 милиона долара.

За сравнение, прочутата 563-каратова синя „Звезда на Индия“, съхранявана в Американския музей по естествена история в Ню Йорк, има вековна история и е станала легендарна не само заради красотата си, но и заради нашумялата си кражба през 1964 г. – най-големият обир на бижу в историята на САЩ.

Анонимност, колекционери и неизвестно бъдеще

Консорциумът от собственици на „Звездата на чистата земя“ е избрал да остане анонимен и засега не обявява намерение да продаде камъка. Обявената оценка не означава автоматично, че сапфирът ще бъде пуснат на пазара.

Действителната стойност на подобни уникални скъпоценни камъни остава условна и зависи от пазарните колебания, интереса на колекционерите и глобалната политическа и икономическа среда.

