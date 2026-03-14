Пролетта се отлага! Иде сняг

Хубавите пролетни дни може би няма да се задръжат дълго. Глобалният метеорологичен модел GFS прогнозира промяна в атмосферната циркулация над Балканите през следващите дни.

Очаква се засилване на източните нахлувания на по-студен въздух, което ще доведе до дестабилизация на атмосферата над региона и по-динамично време, съобщава "Блиц".

Според последните изчисления на модела, при разширяване на антициклон над Източна Европа ще се създадат условия за по-влажна обстановка над България. В комбинация с по-ниските температури това може да доведе до валежи от сняг в Предбалкана и по високите западни полета, особено към 17–18 март.

Метеорологичните прогнози на GFS за пореден ден потвърждават тази тенденция, като има индикации, че по-студено време може да се задържи до края на март. Това означава по-голяма вероятност от късни пролетни застудявания и нестабилни атмосферни условия.



От Meteo Balkans съветваt земеделските производители да следят внимателно прогнозите за времето, тъй като ранната сеитба може да бъде рискова при подобни температурни колебания. Хората, които планират да започнат пролетните земеделски дейности, е добре да изчакат по-трайно затопляне, за да избегнат щети от възможни студове и късни снеговалежи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com