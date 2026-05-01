Времето полудява. Сняг и невиждани обрати

Май 2026 г. се очертава като месец на големите контрасти – от мразовито начало със снеговалежи до горещи вълни с температури, достигащи типично летни стойности. Най-високите температури се очаква да бъдат между 30° и 35°.Според месечната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), средните температури ще бъдат около и над климатичните норми, въпреки хладното начало.

Зимен старт навръх празника

Вместо пролетно слънце, 1 май изненада българите със завръщане на зимата. В първите дни на месеца най-ниските температури ще варират между 0° и 5°, като във високите полета термометрите могат да паднат и под нулата – до минус 2° или минус 3°. По високите части на планините над 2000 метра средните стойности ще останат в интервала от 0° до 8°.

От хлад към летен пек

Въпреки януарския полъх в началото, прогнозите сочат рязка промяна в хода на месеца. Очаква се преход от валежно и по-хладно време към предимно слънчеви дни. В най-топлите периоди на май се очакват температурни рекорди между 30° и 35°, което е значително над обичайните нива за този период.

Къде ще е най-топло?

В по-голямата част от страната нормата за май е между 16° и 19°. По Черноморието и във високите полета времето ще остане по-умерено със стойности между 15° и 17°, докато в ниските планински райони се очакват температури от 12° до 14°.

