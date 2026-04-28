Жълт код и жега днес, утре времето обръща палачинката

Във вторник – 28 април, времето ще е предимно слънчево и с високи температури през деня – до 25°.

Жълт код за образуване на слана е обявен за 6 области от Североизточна и 4 области от Югозападна България.

Предупреждението от първа степен е в сила за Варна, Добрич, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Благоевград, Кюстендил, Перник и София област. В сутрешните часове температурите в тези райони ще бъдат по-ниски – около 2°.

След обяд над югозападната част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици.

Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°. Максимални температури в най-големите градове:

София – 21°

Пловдив – 24°

Варна – 19°

Бургас – 19°

В планините ще е предимно слънчево. След обяд над масивите от Югозападна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. По най-високите върхове ще превали сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 12°-14°.

В сряда и четвъртък ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В сряда след обяд на места в Западна България, а привечер и в Северна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.

Дневните температури ще се понижат с 4-5 градуса

В четвъртък валежи ще вали в цялата страна, повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще се ориентира от североизток и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат, в четвъртък максималните ще са между 10° и 15°.

В петък вятърът ще отслабне, но ще остане от север-североизток и застудяването ще продължи. Облачността ще е предимно значителна, валежи от дъжд ще има на по-малко места и ще са по-слаби.

През почивните дни ще има променлива, често значителна облачност, на отделни места с превалявания от дъжд, предимно слаби. Ще остане сравнително студено.

