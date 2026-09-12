Жълт код в почти цялата страна. Само на тези места няма опасност
Утре ще бъде слънчево и горещо
Следете всички новини, анализи и коментари за Четвъртък. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Утре ще бъде слънчево и горещо
Максималните температури остават високи
Вълнението на морето ще бъде около 2 бала
През почивните дни ще има облаци
В четвъртък облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево време
През нощта облачността ще бъде разкъсана
В много райони облачността ще е значителна
В петък и събота времето ще се задържи предимно облачно
В София минималната температура ще е около 7 градуса, максималната – около 20 градуса
Изборът няма да е лесен и времето за размисъл ще бъде ограничено
Ще остане сравнително хладно за края на май с максимални температури между 19° и 24°
Температурите ще паднат до минус 5-8 градуса
Някой да очаква добри новини
Звездите са подредени в нейна полза
Ето какво ни чака
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