Времето се мръщи. Неприятна промяна до часове

След преминаването на атмосферният фронт през страната, времето постепенно ще се стабилизира. През нощта облачността от северозапад на югоизток ще намалява, като в много райони небето ще стане предимно ясно. В южните и източните части на страната ще се задържи с повече облаци, а на отделни места все още ще превалява краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици.

Вятърът ще бъде умерен от северозапад, като ще допринася за притока на по-хладен въздух. Следобед отново ще се развиват купесто-дъждовни облаци.

През деня в четвъртък, в по-голямата част от Западна и Централна Северна България ще преобладава слънчево време. Следобед обаче, под влияние на дневното затопляне, ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност.

По-голяма вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевични бури и локални интензивни извалявания ще има над южните и източните райони на страната. От "Метео Балканс" издават ниво 1 и 2 за по-организирани гръмотевични бури. Именно над тези райони ще има условия и за градушки.

Северозападният вятър постепенно ще отслабва, а в Източна България ще се ориентира от североизток и ще остане слаб до умерен.

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°C, което ще направи деня приятен в районите без валежи.

Времето в София

В столицата денят ще започне със слънчево време и разкъсана облачност. Следобед е възможно временно увеличение на облаците, но вероятността за валеж остава сравнително малка. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а максималната температура ще достигне около 26°C, създавайки комфортни условия за дейности на открито.

Времето по Черноморието

По крайбрежието облачността ще бъде по-често значителна, особено през втората половина на деня. На много места ще се развиват гръмотевични бури, от които ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици.

Вятърът ще бъде умерен от север-североизток, а максималните температури ще останат между 26° и 27°C. Морската вода е приятно топла – около 24–25°C, а вълнението ще бъде слабо – около 1–2 бала, което ще позволява къпане в часовете без валежи.

Времето в планините

Преди обяд времето в планинските райони ще бъде предимно слънчево. Следобед над масивите в Южна България ще се развие купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми.

Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат около 19°C на 1200 метра и около 11°C на 2000 метра, което ще създаде добри условия за планински туризъм през първата половина на деня.

Какво време очаква Балканите

Над по-голямата част от Балканския полуостров времето ще бъде сравнително спокойно, с разкъсана облачност и продължителни слънчеви периоди. Най-нестабилна ще остане атмосферата над източните части на полуострова, включително райони от Източна България, европейската част на Турция и части от Румъния, където следобед ще се развиват гръмотевични облаци с краткотрайни, но интензивни валежи.

В западните райони на Балканите – Сърбия, Северна Македония, Албания и голяма част от Гърция – времето ще бъде по-стабилно, с повече слънце и само изолирани следобедни превалявания в планинските райони. Температурите в повечето страни ще останат типично летни, като в низините ще достигат между 28° и 34°C, а по Черноморското крайбрежие ще бъдат по-ниски заради североизточния вятър.

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