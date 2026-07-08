Как да подобрим здравето си през лятото - съветите на кардиолога

Д-р Александър Носиков е кардиолог в Диагностично-консултативен център към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост с 20 години опит, от които 7 е работил във Великобритания. Активен лектор, включително и на международни конгреси, експерт по ехокардиография, част от изпитната комисия на Европейското дружество по кардиология за акредитация по трансторакална ехокардиография. Завършил е 2-годишен курс в Лондон по лечение и диагностика на сърдечната недостатъчност през 2019-2021 г.

През последните години е с основен интерес към профилактиката, превантивната кардиология, лечението на артериалната хипертония и дислипидемиите, както и кардио-онкологията.

Лятото е прекрасен и дългоочакван сезон, изпълнен с емоции и много време на открито. Сърдечно-съдовата система през лятото обаче се налага да извършва извънреден труд. При по-високи температури организмът се опитва се охлади и това се случва по 2 основни начина – вазодилатация (разширяване на периферните съдове) + ускорен пулс (увеличен минутен обем). При прекалено голяма загуба на течности (дехидратация) рисковете от прекалено ниско артериално налягане (хипотония) както и тромбози (най-вече дълбока венозна тромбоза и белодробна тромбоемболия) се покачват. Най-високи са рисковете за пациенти > 65г. възраст и такива, които имат вече диагностицирани сърдечно-съдови заболявания като хипертония и сърдечна недстатъчност и приемат медикаменти за тях.

Симптомите, при които трябва незабавно да се приберете на хладно и да се свържете с лекар са - внезапна замаяност, прималяване или нестабилност, усещане, че сърцето ви „прескача“, „бие в гърлото“ или препуска, тежест, стягане или болка зад гръдната кост, необичаен задух при минимално усилие, както и прекалено ниско или прекалено високо кръвно.

Пийте достатъчно и то подходящи течности: В жегата тялото ви губи много вода, дори и видимо да не се потите. Приемайте течности редовно през целия ден. Тук следва да се има предвид, че чистата вода се губи лесно от тялото и не съдържа електролити, т.ч. като по-ефективна алтернатива при сериозна дехидратация и топлинен стрес, може да се използват напитките с електролити за спортисти, айрян/таратор както и безалкохолна бира. Не чакайте да ожаднеете преди да приемате течности – жаждата е признак на вече настъпила дехидратация. Приемайте превантивно по 2–2.5 литра течности на ден, на многократни приеми (например по една чаша или няколко глътки на прием) и то преди, по време и след излагане и жега и слънце. Ограничете приема на течности и алкохол в хладните вечерни часове преди лягане за да не ставате до тоалетната нощем – това ще ви осигури по-добро качество на съня в хладните часове, т.ч. да сте възстановени за следващия ден.

Внимавайте с температурата на напитките: Леденостудените течности могат да предизвикат рефлекторен спазъм на съдовете при пациенти предразположени към това, хладката вода не е проблем, не е необходимо всички течности да са на стайна температура или водата да е топла.

Наблягайте на свежи продукти и храни: Яжте свежи плодове, зеленчуци, риба, морски продукти, пълнозърнест хляб и избягвайте мазните меса. Така ще си спестите допълнително натоварване за и без това пренапрегнатата в жегите сърдечно-съдова системата.

Алкохолът води до допълнителна дехидратация и вазодиалатация и покачва рискът от аритмии. По подобен начин стоят нещата и с енергийните напитки. Особено неприятен и опасен за сърдечно-съдовата система е цикълът – „тежка вечер“ с алкохол, лош сън и енергийни напитки на следващия ден съчетани с високи температури или излагане на слънце на плажа.

Пациентите, които имат възможност, могат да спазват „сиеста“ – т.е. да не се излагат на слънце и топлина между 11:00 и 16:00. Друга опция е изместване на ритъма на деня, при което основните излизания да са по-рано сутрин и по-късно вечер, когато температурите са по-приемливи и се избягва излагането на директна слънчева топлина. За тези, които нямат възможност, остава да се намират в подходящо климатизирани помещения. Оптималните температура за настройка на климатиците по правило са между 23 и 26C (според температурата навън т.ч. да се избегне голяма температурна амплитуда), предпочитани са еко режими с леко обдухване и стабилна многочасова работа на климатичната система, а не често наблюдвания цикъл от включване „на макс“ и последван от изключване на системата при преохлаждане на помещението.

Как да започнете промяната още днес и да живеете по-добре и по-здравословно? Лятото е е изключително подходящ момент да рестартирате навиците си. Възползвайте се от дългите дни за разходки в хладните часове (рано сутрин или след залез). Друга опция е да се посещават планините, където температурите по-високите места са значително по-ниски. Обличайте светли и проветриви дрехи, носете шапки и използвайте слънцезащита. Слънчевите изгаряния развалят почивката и състаряват кожата. Заменете солените и мазни мезета със свежа салата. Ограничете приема на алкохол. Ако пушите, направете първата стъпка – опитайте да спрете. Намалете приема на сол. Вашите съдове и сърцето ви ще ви благодарят.

Контролирайте калориите: Внимавайте с количествата, за да поддържате здравословно тегло. Това е особено предизвикателство в условията на хотелските програми all inclusive, когато ни се иска да опитаме всичко и ни е трудно да се въздържаме. „Средиземноморската диета“ е най-ефективна по-отношение на намаляването на сърдечно-съдовия риск но възможностите за спазване на различни режими е индивидуална и всеки трябва да намери най-подходящия за него начин да се храни добре. Много хора успяват да постигнат желана редукция на тегло през лятото, но задържането на резултатите през късната есен и зимата остава голям проблем.

Емоциите, стресът, дисциплината, волята и вредните навици. Всичко гореизброено звучи добре на теория, но в практиката най-често се сблъскваме с реалностите на живота – „на почивка съм, искам да се отпусна, а не да се ограничавам“, „смазан съм от работа, жега ми е, какво пък толкова ще ми стане от една бира“, „едно десертче преди лягане, радост за душата“, „не пия, поддържам оптимално тегло, само цигарите ми останаха от всички вредни навици, ако ги спра ще ми поникнат крила“. Истината е, че емоциите са от изключително значение и голяма част от нашите действия се определят от тях. Ако искаме да си изградим здравословни навици това изисква желание за промяна и отнема време. На 1во място следва да се опитаме да спим добре и да контролираме стреса, доколкото това е възможно. На 2ро място следва да опитаме контролираме калориите, приемът на алкохол и тютюнопушенето – пътят започва от първата стъпка. Нищо фатално няма да се случи ако 3 седмици не пием напитки със захар или алкохол, или ограничим калориите или пък не пушим. Ако все пак не ни се получава и сме сигурни, че няма и да се получи има „по-малко вредни“ алтернативи, например газирани напитки без захар, както и безалкохолна бира. Калориите в една (500мл) бира са горе-долу равни на един час ходене, а в една (330мл) кола на 35-40мин ходене. Използването на безалкохолни алтернативи при бирата, както и на такива с ниско или липсващо съдържание на захар рязко намалява калорийният прием. При безалкохолната бира липсва диуретичният ефект на алкохолната и тя не само утолява жаждата, но и по-добре замества загубата на течности. При пациентите, които обичат вкуса и миризмата на кафе, но получават сърцебиене и разтреперване, подходяща алтернатива е бекофеиновото кафе. Кардиологичната практика показва, че пушачите могат да бъдат разделени на 3 типа – такива, които отказват цигарите постепенно, такива които отказват цигарите рязко и такива, които никога не могат да ги откажат по една или друга причина. При последните следва да се обсъди използване на никотин-заместващи терапии (дъвки, лепенки, спрейове), а при неуспех - преминаване на „бездимни“ алтернативни продукти – устройства за нагряване, електронни цигари за многократна употреба или никотинови паучове, които макар да не са напълно без риск, тъй като съдържат никотин, за тези продукти се натрупват данни, че са алтернатива с потенциално намалена вреда спрямо традиционните цигари. При тях липсва процес на горене и съответно отделяните токсини са редуцирани значително спрямо тези в цигарения дим.

За финал няколко съвета за летните жеги – наспивайте се, не допускайте да прегреете/изгорите и ограничете вредни навици доколкото можете. Носете вода със себе си. Използвайте сутрините и вечерите за транспорт, разходки, пазаруване, време с приятели и сред природата. Използвайте този период да оптимизирате теглото си. Хубаво лято!

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