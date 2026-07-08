Как да почистите ютия у дома? Най-лесните методи

Мръсната гладеща повърхност на ютията може да превърне обикновеното гладене в неприятна изненада за дрехите. С времето върху нея се натрупват разтопени синтетични влакна, остатъци от перилен препарат, нишесте, мъх и варовик. Най-често проблемът започва от твърде висока температура, при която синтетичните тъкани се топят и залепват за плочата. Ако налепът не бъде почистен навреме, ютията започва да се плъзга по-трудно и може да остави тъмни следи върху светли материи.

Защо плочата почернява

Основната причина е неправилната настройка според тъканта. Когато синтетика се глади на прекалено висока температура, влакната омекват, залепват и постепенно образуват тъмен слой. Към него се добавят остатъци от омекотител, нишесте, лепило от термотрансферни ленти и други продукти за грижа за дрехите.

При парните ютии има и още един проблем - твърдата вода. Отлаганията от варовик могат да влошат парата, да запушат отворите и да намалят ефективността на уреда. Така ютията работи по-трудно, а гладенето става по-бавно.

Как се чисти безопасно

Ако замърсяването е леко, уредът трябва да се изключи от контакта и да се остави да изстине напълно. След това плочата може да се избърше с мека влажна кърпа, а при нужда - с няколко капки препарат за миене на съдове. Филипс също препоръчва за почистване на плочата да се използва влажна кърпа, като уредът е изключен и охладен.

При залепнали влакна може да помогне леко загряване и внимателно прокарване на ютията върху дебел памучен плат или стара кърпа. Топлината омекотява остатъците и улеснява отделянето им. След това плочата трябва отново да се избърше, за да не останат следи от мръсотия.

Кога домашните средства са риск

Сода бикарбонат може да се използва като гъста паста с малко вода, но само върху студена плоча и много внимателно. Сместа не бива да попада в отворите за пара. След няколко минути трябва да се отстрани с влажна кърпа, без силно търкане.

Препаратът за миене на съдове е по-безопасен избор при мазни остатъци и следи от домакински химикали. Бяла паста за зъби без абразивни частици може да помогне при пресни петна, но не е подходяща за грубо търкане. Едрата сол също се използва в домашни съвети, но тя може да надраска керамично или незалепващо покритие, затова не е универсално решение.

Какво не трябва да се прави

Най-опасни са металните гъби, ножовете, шкурката и твърдите абразивни предмети. Те могат да оставят драскотини, в които после мръсотията се задържа още по-бързо. Тефал предупреждава, че плочата не трябва да се чисти с абразивни или метални тампони, а при различните покрития препоръчва влажна кърпа, неабразивна гъба или специален почистващ стик според модела.

Оцетът също не е безобиден избор, ако производителят не го препоръчва. При някои модели той може да повреди защитното покритие или елементи на парната система. Филипс изрично предупреждава да не се използват оцет или други химикали върху гладещата повърхност.

Последната стъпка често се пропуска

След всяко почистване е добре ютията да се прокара няколко пъти върху стара памучна кърпа. Така се премахват остатъци от препарат, сода или размекнат налеп, преди уредът да докосне истинските дрехи. Това е особено важно при светли ризи, блузи и фини материи.

Почистването на ютията изглежда като дребна домакинска задача, но всъщност пази и уреда, и дрехите. Най-голямата грешка е човек да чака, докато плочата вече почернее и започне да оставя следи. По-лесно е налепът да се маха навреме, отколкото да се спасява изцапана дреха. В случая вниманието е по-ценно от силата - меката кърпа върши повече работа от ножа и металната гъба.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com