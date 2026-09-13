Обяви за 11 септември 2026 г.
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Препарат за съдове, оцет и сода могат да се справят с лепкавите следи без тежка артилерия от препарати
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Няколко минути с продукт от кухнята могат да върнат блясъка без химия и грубо търкане
Топла вода, препарат за съдове, сол и лимонов сок могат да помогнат срещу натрупаните лепкави петна
Нужни са само топла вода и малко глицерин, но има едно важно правило при самото миене
Експерт обяснява как се почистват пресни и стари следи от вода и кога вече е необходим специалист
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Скандинавците вече използват безводни модели във вили и хижи, а тайната е в камера с изключително висока температура
Гъста паста атакува мазните налепи, а упоритите петна се махат без остъргване и драскотини
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