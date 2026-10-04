Шепа ориз в пералнята. Тайната на френските домакини!

Неприятната миризма от пералнята е често срещан проблем, особено когато във вътрешността й се задържат влага и остатъци от перилни препарати. Вместо веднага да посягате към скъпи специализирани препарати, прост домашен метод с шепа ориз може да помогне, пише Kertvar. Необходими са само ориз и торба за пране, а самата процедура, която се приписва на френските домакини, отнема няколко минути подготовка.

Откъде идва неприятната миризма

Една от причините пералнята да започне да мирише е образуването на мухъл. Влагата, останала след пране, в комбинация с натрупани остатъци от перилен препарат създава благоприятни условия за появата му.

Затова след приключване на програмата се препоръчва вратата на пералнята да остане отворена. Така вътрешността може да изсъхне по-бързо и се ограничава задържането на влага.

Шепа ориз влиза в действие

За домашния метод е необходима една торба за пране и шепа обикновен ориз. Оризът се поставя в торбата, след което тя се оставя вътре в празната пералня за няколко часа.

Ако машината няма да се използва скоро, торбата може да остане в барабана и през целия ден. Методът се основава на способността на ориза да поема част от влагата, което може да помогне и срещу неприятната миризма.

Само оризът невинаги е достатъчен

Ако пералнята не е почиствана дълго време, домашният трик може да не реши проблема напълно. В такъв случай е необходимо и основно почистване, защото замърсявания могат да се натрупват по уплътненията, барабана и отделението за перилен препарат.

Сред посочените от изданието методи е поставянето на оцет в отделението вместо препарат и пускането на празната пералня на програма при 90 градуса. Целта е да бъдат отстранени натрупаните остатъци и източниците на неприятната миризма.

Една проста грижа пази пералнята

Най-лесният начин проблемът да не се появява отново е машината да се проветрява след всяко пране. Оставянето на вратата отворена и периодичното основно почистване ограничават влагата и натрупването на замърсявания.

Така методът с ориза може да бъде използван като допълнителен трик за абсорбиране на влагата, докато редовната поддръжка остава основният начин пералнята да бъде чиста и без неприятни миризми.