Диамантен пръстен, принадлежал на една от най-известните оцелели от крушението на "Титаник", излиза на търг с прогнозна цена до 80 000 паунда. Бижуто е не просто ценна реликва от фаталния рейс, но и символ на един от най-противоречивите епизоди от нощта на трагедията.

Пръстенът е бил собственост на Луси, лейди Дъф Гордън, която го носи по време на потъването на лайнера на 15 април 1912 г., когато загиват около 1500 души. Смята се, че това е годежният ѝ пръстен и единственото скъпо бижу, което тя успява да отнесе със себе си след катастрофата. Съдбата му е тясно свързана със спорните обстоятелства около спасяването на лейди Дъф Гордън и съпруга ѝ.

В рода Дъф Гордън бижуто е познато като "Пръстенът от Титаник" и се предава от поколение на поколение, а сега се пуска за продажба от пряк наследник. Първоначално то преминава към внука на лейди Дъф Гордън - Джон, 3-ти граф на Халсбъри. По данни на The Independent аукционът ще се състои на 21 ноември в Девайзес, графство Уилтшър, а къща Henry Aldridge & Son очаква пръстенът да достигне до 80 000 паунда.

Андрю Олдридж от аукционната къща изтъква изключителната рядкост на подобен лот. "Изключително рядко се случва на пазара да се появят бижута, свързани с оцелял от "Титаник", но е почти безпрецедентно такъв личен предмет от толкова високопоставен пътник да бъде продаден на търг чрез пряко наследство", посочва той. Към пръстена вървят подписано писмо за произход и сертификат за диаманта.

Зад бижуто стои история, будила спорове десетилетия наред. Лейди Дъф Гордън и съпругът ѝ, сър Козмо Дъф Гордън, пътуват в първа класа заедно със своята секретарка Лора Мейбъл Франкатели. Тримата напускат кораба в спасителна лодка No1 - съд, чието спасяване по-късно се превръща в повод за тежък скандал.

Макар лодката да е разчетена за 40 души, тя е спусната в морето само с 12 души на борда, от които седем са членове на екипажа. Отказът лодката да се върне, за да прибере хора от ледената вода, поражда остри критики и поставя семейство Дъф Гордън под прицела на общественото мнение.

Напрежението нараства още повече, когато на борда на спасителния кораб "Карпатия" сър Козмо издава чекове за по 5 паунда на всеки от седемте моряци от лодката. Според обяснението му парите са били дадени в подкрепа на мъжете, тъй като компанията White Star Line прекратява изплащането на възнагражденията им след крушението.

Жестът обаче поражда подозрения, че семейството е платило на екипажа, за да не се връща за още оцелели от страх лодката да не бъде преобърната от отчаяни хора във водата. Така бижуто на лейди Дъф Гордън остава не просто фамилна ценност, а веществен спомен от едно от най-оспорваните решения в онази трагична нощ.