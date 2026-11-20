Финалистите в десетия сезон на "Фермата" вече са ясни! В изключително оспорван полуфинален дуел и с преднина от по-малко от 40 секунди, съпрузите Бисер и Мая си извоюваха последното място в битката за голямата награда от 75 000 евро. Те успяха да надделеят над брата и сестрата Николай и Виолета, слагайки край на мечтата им за победа.

На големия финал на 23 ноември за титлата ще се борят три семейни тандема: баща и син - Светослав Бърканичков и Джулиан, майка и дъщеря - Симона и Ивета и съпруг и съпруга - Бисер и Мая. Последният полуфинал се превърна в истинска битка на нерви, в която всяка секунда имаше значение, а победата на Бисер и Мая дойде на косъм.

Първи място на финала си осигуриха Светослав и Джулиан след победа над Горан и Рая - успех с особена емоционална стойност, тъй като предаването им помогна да се опознаят и сближат. Към тях и Симона и Ивета се присъединяват и Бисер и Мая.

На 23 ноември предстои зрелищна финална вечер, в която три семейства ще премерят сили за последно, но само една двойка ще грабне чека за 75 000 евро.