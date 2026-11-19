Те успяха да сбъднат две свои мечти, а сега са на крачка от третата! Джулиан и Светослав Бърканичков влязоха във „Фермата“, за да изградят липсващата връзка между баща и син и да докажат, че са достойни претенденти за голямата награда. След близо три месеца съвместен живот двамата вече са първите сигурни финалисти в юбилейния семеен сезон на предаването.

Баща и син извоюваха трудна победа в първия си истински дуел на арената, след като надделяха над Рая и Горан в решаващия куиз с въпроси за България и фермерския живот. „Ние сме адаптивни животни!“, ликуваше Джулиан след успеха.

„Хората дълго време не ни избираха за дуелисти и така ни подариха повече време заедно, за което сме искрено благодарни“, призна ултрамаратонецът, който не скри признателността си към останалите участници за подкрепата им. Докато двамата с баща му празнуваха класирането си, за Рая и Горан приключението приключи на крачка от големия финал.

„Когато една врата се затвори, хиляди други се отварят“, призна Рая през сълзи, опитвайки се да приеме края на приключението. За баща ѝ Горан обаче раздялата беше особено болезнена. Той вярваше до последно, че двамата имат реални шансове за победа, но намери сили да погледне отвъд загубата.

„Рая е на 19 години, скоро тя поема по своя път. Тази ферма ни беше така нужна, за да усетим последните мигове, в които сме толкова близо един до друг. Всъщност никога не сме били толкова дълго време заедно!“, сподели багатурецът с насълзени очи. За него най-голямата награда от участието е порекараното време с дъщеря му.

За Джулиан и Бърканичков пък предстои последното изпитание по пътя към 75 000 евро. Освен че доказаха, че могат да се борят за победата, двамата успяха да постигнат и нещо, заради което прекрачиха портите на стопанството – да се опознаят истински и да изградят доверие помежду си.

Животът под един покрив не беше лесен за нито един от тях, а различията в характерите и възгледите им неведнъж поставяха отношенията им на изпитание. В крайна сметка баща и син намериха общ език и се научиха да правят крачки един към друг.

Другата двойка, която вече си осигури място на финала в понеделник, 23 ноември, са Симона и майка ѝ Ивета. Двете получиха директен пропуск за решаващата битка, след като Виолета и Николай бяха посочени за дуелисти във втория полуфинал. Те избраха Бисер и Мая за свои противници. Която от тези двойки спечели, следващия понеделник ще влезе в последното си предизвикателство срещу Светослав и Джулиан, и Симона и Ивета.

Освен битките на арената, решаваща дума за големия победител ще имат и зрителите, които могат да подкрепят своя фаворит чрез гласуване на безплатното приложение bTV Plus.