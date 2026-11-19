Четири зодии ще имат възможност да осъществят свои отдавнашни мечти до края на ноември 2026 г. След седмици на забавяне, разочарования и усещане за застой за тях настъпва период на успехи, нови възможности и приятни изненади. Астролозите Ким Ани, Елизабет Бробек и Изабел Робледо прогнозират благоприятни промени, които ще засегнат любовта, финансите, семейството и професионалното развитие, пише американското издание Йор Танго. Особено значение има приключването на ретроградното движение на Меркурий и Венера на 13 ноември, което според астрологичните прогнози поставя началото на нов етап.

Телец - семейно щастие и сбъдване на лично желание

За Телците най-големите успехи до края на ноември няма да бъдат непременно свързани с кариерата и парите. Звездите насочват вниманието им към семейството, дома и отношенията с близките, където се очертават особено приятни развития. Възможно е да се сбъдне желание, свързано с жилището, семейните отношения или промяна, за която представителите на знака отдавна мечтаят.

Астрологът Изабел Робледо посочва, че влиянието на Марс, Юпитер и Южния лунен възел в Лъв създава условия за радост и ново начало в личния живот. Телците ще имат възможност да укрепят отношенията с роднините си, да преоткрият удоволствието от домашния уют и да прекарват повече време с приятели. Любимите занимания и почивката също ще им помогнат да възстановят силите си след напрегнатия период.

Лъв - признание, популярност и големи възможности

Лъвовете са сред най-големите любимци на съдбата през оставащите дни на ноември. След два трудни месеца, изпълнени със забавяния и препятствия, те навлизат в период на личностно израстване и заслужено признание. Юпитер, който се намира в техния знак, засилва възможностите за напредък и им помага да постигнат цели, изглеждали трудно осъществими.

Според Ким Ани пред Лъвовете се откриват перспективи, които могат да променят начина, по който възприемат собствените си способности. Елизабет Бробек прогнозира и осезаемо повишаване на популярността им. Околните ще търсят по-често тяхната компания, ще се интересуват от мнението им и ще забелязват постиженията им. Това ще засили самочувствието им и ще им даде увереност да предприемат следващата важна крачка.

Скорпион - край на застоя и пробив в кариерата

За Скорпионите приключва период, през който много от усилията им сякаш не са давали очакваните резултати. През последния месец и половина те може да са се сблъсквали с отложени решения, трудни разговори и пропуснати възможности. Сега обаче обстоятелствата започват да се променят в тяхна полза.

Меркурий отново се движи директно в Скорпион, а Слънцето остава в знака до 22 ноември. Според Ким Ани това е благоприятен момент за уреждане на финансови въпроси, възстановяване на отношения и връщане към планове, които преди са изглеждали невъзможни. Скорпионите ще могат да използват натрупания опит, за да постигнат напредък както в професионалния, така и в личния си живот. Особено успешни ще бъдат онези, които проявят решителност и довършат започнатото.

Водолей - любовта носи най-голямата изненада

Водолеите навлизат в период на дълбоки лични промени, които ще им помогнат да разберат какво действително искат от живота. Плутон в техния знак насърчава преосмислянето на старите убеждения, отношения и цели. След приключването на ретроградния период те ще почувстват по-голяма свобода да действат и да преследват желанията си.

Най-приятните изненади се очакват в любовта. Според Елизабет Бробек Водолеите ще започнат да привличат по-зрели, уравновесени и подкрепящи ги хора, които ще внесат хармония в живота им. За някои представители на знака това може да означава нова романтична връзка, а за други - съществено подобрение на съществуващите отношения. Новите запознанства и неочакваните предложения могат да отворят врати и към други важни възможности през последните дни на ноември.