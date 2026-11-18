Български глас разтърси сцената на едно от най-популярните музикални предавания в Гърция. Родопската певица Алиша Павлова, позната с артистичния си псевдоним Ашли, впечатли журито на „The Voice of Greece“ и спечели място в отбора на гръцката звезда Елена Папаризу.

Българката се появи на сцената на 15 ноември в 12-ия сезон на музикалното риалити. Тя заложи на популярната песен на Никос Вертис „Θέλω να με νιώσεις“, като изненада публиката с неочакван музикален обрат – вплете в изпълнението и български език. Силният ѝ глас и емоционалното представяне привлякоха вниманието на Папаризу, която натисна бутона и я избра за своя отбор.

Алиша допълни участието си с част от песента „Още ли“, българската версия на хит, свързан с друга от треньорките – Паола Фока.

Представянето ѝ бързо привлече вниманието и на гръцките медии. Изданието WomenOnly, част от медийната група на телевизия SKAI, разказа за българската изпълнителка и нейния музикален път. Публикацията откроява сценичното ѝ присъствие и го сравнява с въздействието на изпълнение на „Евровизия“.

От Мадан до голямата сцена

Алиша е родена в Смолян и израства в Мадан. Започва да пее още като дете в местното читалище, а на 13 години е приета в Националното училище за фолклорни изкуства в Широка лъка. Завършва специалност „Народно пеене“, печели отличия от фолклорни конкурси, включително на „Пирин фолк“, а по-късно продължава образованието си в Софийския университет.

Днес тя е професионална певица, автор на песни и вокален педагог. В София ръководи собствената си музикална академия Ashley Academy, където обучава млади таланти.

Репертоарът ѝ обхваща поп музика, попфолк и български фолклор. Сред песните ѝ са „Ще остана“, „Друга съм“, „Хамелеон“ и „Палава“, записана в дует с Тони Стораро. Работила е и с изпълнители като Джамайката и Алисия.

Гърция е в сърцето ѝ

Връзката на певицата с южната ни съседка не е от вчера. По информация на гръцкото издание Athens Magazine Алиша разказала в предаването, че от пет години има собствен дом в Гърция и прекарва летата си там.

Тя активно учи гръцки език, упражнява го в разговори с местните жители и се интересува от културата и музиката на страната. Именно тази близост ѝ помага да се чувства уверена на сцената и да представи песента по естествен и въздействащ начин.

Самата певица определя участието си като „една сбъдната мечта, която ще помня винаги“. В публикация във Facebook тя споделя, че мечтите нямат граници, когато човек има смелостта да ги следва и вярата да не се отказва.

Сега пред родопската изпълнителка предстоят следващите изпитания в отбора на Елена Папаризу. А първата ѝ поява вече ѝ донесе нещо важно – признание на чужда сцена и възможност да покаже българския талант пред милионна публика.