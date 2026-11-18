Любовните истории на холивудските звезди обикновено се разиграват пред милиони зрители. Понякога обаче най-интересните романтични чувства остават далеч от камерите, а актьорите разкриват за тях едва години по-късно.

Оказва се, че дори най-известните личности могат да се притесняват да признаят, че харесват някого. Тук са пет истории на знаменитости, които са изпитвали романтични чувства към свои колеги, но така и не са стигнали до истинска връзка.

1. Дженифър Анистън и Дейвид Шуимър – истинските чувства зад Рос и Рейчъл

Любовната история на Рос и Рейчъл е една от най-известните в телевизионната история. Но години след края на „Приятели“ феновете научиха нещо неочаквано – актьорите, които ги изиграха, също са били привлечени един от друг.

По време на специалното издание „Приятели: Отново заедно“ през май 2021 г. Дейвид Шуимър призна, че още през първия сезон бил силно влюбен в Дженифър Анистън.

Тя потвърди, че чувствата били взаимни. Проблемът бил, че двамата никога не улучили подходящия момент. Винаги единият от тях имал връзка и никой не пожелал да прекрачи тази граница.

Анистън дори си спомни как казала на Шуимър, че би било жалко първата им истинска целувка да се случи пред камерите. Точно така и станало. Двамата вложили неизказаните си чувства в отношенията на Рос и Рейчъл, а извън снимачната площадка останали приятели.

2. Киану Рийвс и Сандра Бълок

През 1994 г. Киану Рийвс и Сандра Бълок покоряват киносалоните с екшъна „Скорост“.

Между героите им има силна химия, но зрителите не подозират, че нещо подобно се случва и извън екрана.

През 2018 г. Бълок признава в шоуто на Елън Дедженеръс, че по време на снимките намирала Киану за изключително красив и мил. Понякога ѝ било трудно да остане сериозна, когато той я погледнел.

Година по-късно Рийвс гостува в същото предаване. Когато водещата му показва признанието на Сандра, актьорът разкрива, че и той бил влюбен в нея. Оказва се, че двамата са изпитвали чувства един към друг, без да го знаят. Те никога не стават двойка, но запазват близкото си приятелство.

3. Ема Уотсън и Том Фелтън – Хърмаяни била влюбена в Драко Малфой

В света на „Хари Потър“ Хърмаяни Грейнджър и Драко Малфой почти непрекъснато спорят. Зад кулисите обаче отношенията им били съвсем различни.

Ема Уотсън признава пред списание Seventeen през 2011 г., че докато снимала първите два филма, изпитвала силно увлечение по Том Фелтън.

Той бил първата ѝ голяма детска любов. По-късно актрисата разказва, че чувствата ѝ започнали, когато Фелтън нарисувал момиче върху скейтборд по време на занимание на снимачната площадка. Тя останала впечатлена от неговата непринуденост. Романтична връзка така и не се случила. Двамата обаче запазват изключително близки отношения през годините. В предговора към мемоарите на Фелтън от 2022 г. Ема го нарича своя сродна душа и пише, че винаги са се подкрепяли.

4. Дженифър Лорънс и Сет Майърс

През 2013 г. Дженифър Лорънс е водеща на популярното американско предаване Saturday Night Live.

По това време главен сценарист е комикът Сет Майърс, към когото младата актриса изпитва силно привличане. Лорънс прекарва цялата седмица с надеждата, че той ще я покани на среща.

Когато това не се случва, решава сама да поеме инициативата и да му даде телефонния си номер.

Преди да го направи обаче, споделя плана си с жена от екипа, която се занимава с костюмите.

Отговорът я оставя без думи – Майърс вече е сгоден. През декември 2015 г. Лорънс разказва историята в неговото собствено телевизионно шоу, предизвиквайки бурен смях.

По-късно Майърс признава, че съпругата му Алекси Аш била много доволна да научи, че съпругът ѝ някога е бил обект на чувствата на Дженифър Лорънс.

5. Том Ханкс и Елизабет Пъркинс-целувката, която тя никога не забравила

През 1988 г. излиза комедията „Голям“ (Big), в която Том Ханкс играе момче, озовало се по чудо в тялото на възрастен мъж.

Негова екранна партньорка е Елизабет Пъркинс, която изпълнява ролята на Сюзан.

Много години по-късно актрисата признава, че по време на снимките била силно привлечена от Ханкс.

В телевизионното предаване „Watch What Happens Live“ през април 2021 г. водещият Анди Коен я пита коя екранна целувка никога няма да забрави.

Пъркинс веднага посочва сцената с Том Ханкс в „Голям“. По онова време тя била свободна, но актьорът вече имал връзка с Рита Уилсън, за която се жени през 1988 г. Елизабет знаела, че няма никакъв шанс за романтични отношения, но и до днес пази хубав спомен от съвместната им работа.