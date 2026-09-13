Всичко за Сандра Бълок

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Сандра Бълок се влюби

Сандра Бълок се влюби

Сандра Бълок най-после има истински мъж до себе си - красивия и симпатичен фотограф Брайън Рандъл, който работи и като модел. Изданията от двете стран...

29 август | 19:15
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Сандра с награда за кариера

Сандра с награда за кариера

Сандра Бълок ще получи още едно признание за таланта си. Тя ще бъде удостоена с приз за кариера на 17-ите холивудски годишни филмови награди. Това ще...

20 септември | 16:05
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