Лиза Кудроу призна едно нещо за „Приятели“, което категорично отказва да прави
Актрисата обожава Фийби и всичко, което сериалът ѝ е дал, но има една молба от феновете, която я кара да казва твърдо „не“
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Актрисата обожава Фийби и всичко, което сериалът ѝ е дал, но има една молба от феновете, която я кара да казва твърдо „не“
Започнах да скърбя четири години преди той да си отиде, споделя актрисата
Никол Кидман и Сандра Бълок се завръщат на снимачната площадка
"Той е примерът, който бих искала децата ми да имат", каза актрисата в интервю
Звездата и фотографът Брайън Рандъл са заедно от 2015-а
Мега звездата ще играе бивша затворничка
Фирмите използвали техни снимки за неправомерна реклама
Холивудската звезда Сандра Бълок разкри, че е осиновила дете на име Лайла. Актрисата направи признанието пред списание "People". Бълок взела тригодишн...
Сандра Бълок и фотографът Брайън Рендъл са като влюбени ученици. Твърдението е на папараци, които ги щракнаха из улиците на Лос Анджелис. Двамата изгл...
Сандра Бълок най-после има истински мъж до себе си - красивия и симпатичен фотограф Брайън Рандъл, който работи и като модел. Изданията от двете стран...
Сандра Бълок се появи в ослепителна рокля на Стела Макартни за премиерата на "Миньоните" в Лондон, но веднага след това е хукнала към хотела, защото с...
Сандра Бълок е най-красивата жена в света за 2015-а според класация на списание "Пийпъл". "Когато ми съобщиха новината, не повярвах. Успях да кажа сам...
Холивуд. С 51 млн. долара Сандра Бълок е най-добре платената актриса, според тагодишната класация на списание Forbes. Според изданието звездата от „Гр...
Наполовина германка, тя обожава конете, но е алергична към тях Сандра Бълок пораства сериозно днес, но я радва фактът, че никак не й личи. След полов...
Сандра Бълок ще продуцира телевизионна версия на филма "Мис Таен агент". Хора от обкръжението на актрисата разкриват, че тя е запленена от идеята за...
Лос Анджелис. Сандра Бълок стана актрисата на 2013-та година, след като грабна цели 3 приза на наградите People`s choice awards ("Изборът на публиката...
Лондон. Космическата драма „Гравитация" е фаворит за тазгодишните награди на британската филмова академия БАФТА. Филмът има 11 номинации, включително...
"Искаш ли да влезеш в затвора", пита тя в новия си филм
Сандра Бълок ще получи още едно признание за таланта си. Тя ще бъде удостоена с приз за кариера на 17-ите холивудски годишни филмови награди. Това ще...
Клуни и Бълок загазиха в Космоса