Швейцария решава за Русия. Референдум може да обърне политиката към Москва

Швейцарците решават днес не просто как да бъде записан прочутият неутралитет на страната им, а докъде Берн може да стига срещу Русия и други държави, участващи във война. На референдум е поставена инициативата „За запазване на швейцарския неутралитет“, която иска значително по-строги правила и почти пълна забрана за самостоятелно налагане на санкции срещу воюващи страни. Ако бъде одобрена, промяната ще засегне пряко политиката, която Швейцария следва спрямо Москва след руската инвазия в Украйна.

Русия промени швейцарския спор за неутралитета

Самата инициатива се ражда именно след 2022 г., когато швейцарското правителство взе необичайно силно решение - присъедини страната към голяма част от санкциите на Европейския съюз срещу Русия. За привържениците на по-строгия неутралитет това беше знак, че Берн постепенно се отдалечава от традиционната си позиция и фактически заема страна в международни конфликти.

Швейцарското правителство от самото начало отхвърля тази теза. Неговата позиция е, че неутралитетът забранява военното участие във война и привилегироването на една от воюващите страни във военно отношение, но не изисква страната да остане икономически безучастна при грубо нарушение на международното право. Именно на тази основа Берн продължи през следващите години да прилага редица от европейските санкции срещу Москва.

Какво точно искат инициаторите

Предложението е внесено от сдружението „Про Швайц“, близко до Швейцарската народна партия. То иска в конституцията изрично да бъде записано, че неутралитетът на страната е постоянен и въоръжен и че Швейцария не може да членува във военни и отбранителни съюзи или да си сътрудничи с тях, освен ако самата тя не бъде нападната или непосредствено заплашена.

Най-спорната част обаче са санкциите. При приемане на инициативата Швейцария няма да може да налага ограничения срещу държави, участващи във война, освен когато санкциите са приети от ООН. Ще останат възможни и действия, предназначени да предотвратяват заобикалянето на чужди санкции.

Точно тази точка превръща Русия в централния практически пример на референдума. Москва е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН и разполага с право на вето, което прави приемането на санкции на ООН срещу самата Русия изключително трудно.

При „да“ сегашните санкции срещу Москва също са под въпрос

Последицата може да бъде много по-голяма от забрана за бъдещи ограничения. Според официалното тълкуване на швейцарското правителство текстът на инициативата предполага, че при нейното приемане вече действащите санкции срещу воюващи държави също ще трябва да бъдат преразгледани и вероятно отменени.

Това би засегнало директно Русия. Само през август 2026 г. Швейцария отново разшири мерките си, присъединявайки се към поредния европейски пакет. Към този момент около 2790 физически лица, компании и организации са обхванати от замразяване на активи във връзка с войната на Русия срещу Украйна.

При победа на инициативата Берн вече няма да може да следва този модел - ЕС приема санкции, а Швейцария след собствена преценка присъединява част или всички от тях. Това би било най-съществената промяна в швейцарската политика към Русия след началото на войната.

Отношенията с Москва могат рязко да се променят

От руска гледна точка една по-строга форма на швейцарски неутралитет би премахнала една от основните причини за охлаждането между Берн и Москва през последните години. Швейцария традиционно поддържа отношения с Русия и дори след началото на войната не е прекъснала дипломатическия диалог, но присъединяването към западните санкции силно усложни отношенията.

При приемане на инициативата икономическата дистанция между двете страни би могла да намалее, тъй като Берн ще бъде много по-ограничен в присъединяването към нови европейски мерки. Това обаче едновременно би увеличило дистанцията между швейцарската санкционна политика и тази на ЕС.

Точно тук двете страни в референдума виждат напълно различни последици. Привържениците твърдят, че Швейцария би възстановила доверието в себе си като истински неутрален посредник и би могла по-лесно да разговаря както с Москва, така и с Киев. Противниците смятат, че подобно правило ще върже ръцете на страната и ще я принуждава да запазва икономически отношения дори с държава, която грубо нарушава международното право.

Правителството не иска ръцете му да бъдат вързани

Федералното правителство и парламентът препоръчват инициативата да бъде отхвърлена. Техният основен аргумент е, че сегашният модел вече осигурява необходимия неутралитет, но едновременно оставя достатъчно пространство на Берн да реагира при международни кризи.

Според правителството Швейцария и сега не участва във войни между други държави, не членува във военен съюз и изпълнява всички задължения на една неутрална страна. Затова спорът не е дали Швейцария да остане неутрална - по този въпрос практически няма разногласие - а колко свобода трябва да има правителството да тълкува неутралитета според конкретната международна ситуация.

Санкциите се оказаха най-болезненият въпрос

И обществените нагласи показват, че именно санкциите са едно от слабите места за привържениците на инициативата. Последното голямо проучване преди референдума отчете 63% намерение за гласуване против предложението и 34% в негова подкрепа, като 83% от анкетираните заявяват вече твърдо намерение как ще гласуват. Това е моментна снимка на обществените нагласи, а не резултат от самия вот.

Интересното е, че швейцарците продължават силно да подкрепят самата идея за неутралитет. Спорът е около неговото значение през XXI век - дали неутралната държава трябва да стои на еднаква икономическа дистанция от всички воюващи страни, или може да наказва чрез санкции страна, която според нея е нарушила международното право.

Вотът е за неутралитета, но Москва следи внимателно

Затова днешният референдум има значение далеч отвъд Швейцария. Ако инициативата бъде одобрена, Берн ще направи сериозен завой към много по-строго разбиране на неутралитета, а една от първите практически последици ще бъде именно преразглеждането на отношенията с Русия и на санкциите срещу нея.

Ако предложението бъде отхвърлено, сегашният модел ще остане - Швейцария ще продължи да е военно неутрална, но правителството ще запази правото си да се присъединява към икономически санкции, включително срещу Русия. Именно затова зад привидно традиционния швейцарски спор за неутралитета днес стои един много съвременен въпрос - колко далеч от Москва или колко близо до нея иска да бъде Берн.