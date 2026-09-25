Общество

Обрат с "Гражданска отговорност". Засяга всички шофьори

Решението е на депутатите от транспортната комисия

Обрат с "Гражданска отговорност". Засяга всички шофьори
25 сеп 26 | 10:11
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Мира Иванова

Обрат с "Гражданска отговорност". Стикерът, който трябваше да отпадне, остава. Комисията по транспорт и съобщения към Народното събрание отхвърли на първо четене предложените промени в Закона за движението по пътищата, които предвиждаха отпадане на физическия стикер за „Гражданска отговорност“ и нови правила за разходване на милионите за безопасност.

Законопроектът, внесен от депутата Божидар Божанов и група народни представители в началото на юни тази година, срещна слаба подкрепа сред членовете на ресорната парламентарна комисия. Предложението събра едва четири гласа „за“, докато двама народни представители бяха „против“, а масовият вот от 16 гласа „въздържал се“ на практика спря законодателната инициатива.

Една от ключовите идеи в отхвърления проект беше премахването на хартиения стикер за задължителната застраховка на автомобилите. Вносителите аргументират мярката с наличието на работещи електронни регистри, които позволяват на контролните органи да извършват служебни проверки в реално време, без да се налага визуална инспекция на стъклото.

Според мотивите им физическите стикери са напълно излишни и „създават допълнителна административна тежест за гражданите“.

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Автор Мира Иванова

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1 Коментара
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