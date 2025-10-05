Нови правила за колите. Идва огромна промяна
От Евро 7 до eCall: Какво предстои
От Евро 7 до eCall: Какво предстои
От днес е в сила новият Кодекс за движение по пътищата при съседите
Омбудсманът Велислава Делчева поиска намесата на здравното министерство
Засичането на средна скорост започва от неделя, 7 септември
Станаха ясни цените на стикерите в новата валута
От 12 август тол системата има нова функция
Съставени са 216 фиша, 33 акта за установено административно нарушение и са връчени 79 електронни фи...
Вече се носи наказателна отговорност за отказ за тестване при произшествие - от една година затвор и...
Ето как ще действа системата „Бонус-малус“
Парламентът гласува новите текстове от Закона за движението по пътищата
Парламентът стегна яко наказанията, отказът от тест за алкохол и дрога вкарва зад решетките
Депутатите приемат окончателно новите глоби на пътя
От четвъртък започват да летят "честитките"
Тол камерите ще снимат всички нарушения
Затягат правилата за нови шофьори
Депутатите приеха поправки в Закона за движение по пътищата
Върховният административен съд се произнесе окончателно
Диана Русинова избухна
Върху глобите ще тече и наказателна лихва
Свързана е с тунел „Траянови врата“