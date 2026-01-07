Пълна промяна с "Гражданска отговорност". Влиза в сила до дни

Пълна промяна със задължителната застраховка "Гражданска отговорност" се очаква от февруари. Тогава влиза в сила системата "Бонус-малус", при която по-сериозни ще са сумите по полиците за шофьорите, причинили щети при катастрофи. И в момента част от застрахователите прилагат подобна система, но след два месеца тя ще е задължителна. Очаква се тогава разликите в застраховките на различните потребители да достигнат и до 50%, предава БНТ.

Експерти от бранша очакват, че именно това ще коригира пазара и рано или късно ще доведе до плавно увеличение на застраховката, така че тя да покрива всички щети и да не носи загуби на застрахователите. Общо повишение се очаква и заради поскъпването на услугите в сервизите за ремонт.

Средната цена на застраховката "Гражданска отговорност" за миналата година е между 250 и 270 лева, показват данните на брокери и застрахователи.

Николай Логофетов, изпълнителен директор и член на СД на застрахователен брокер, сподели пред БНТ: "В началото на тази година се забелязват единични случаи на минимално увеличение, което в голяма степен се дължи на промяната на валутата на това че се закръглят някои цени и не на последно място на повишението на услугите свързани с ремонти, поправяне на щети".

И допълни: "Има три промени - гаранционният фонд се фиксира на 6,50 евро, което е малко по-скъпо от 12 лева, другата е таксата за обезпечителния фонд пак 1% както беше преди, но с максимална такса 2 евро, което е със 70 цента по скъпо и третото е "бонус-малус", който ще направи цените много различни."

Така ще има и по-голяма справедливост на пазара".

Александър Цветков, главен изпълнителен директор на компания за онлайн застраховане, разясни: "В момента нашата статистика показваше, че цената на един застраховател и друг застраховател варира между 10 - 20 максимум до 30%."

След влизане в сила на системата обаче разликата ще бъде до 50 на сто, сочат прогнозите на брокери. Застрахователите очакват също така да има увеличение на цените на цялостната застраховка.

Венцислав Великов, застрахователен брокер, допълни пред БНТ: "Цената на "Гражданска отговорност" в България е много под средната в Европейския съюз и в еврозоната. Средната цена е около 500 евро. Не очаквам да я постигнем в близките година-две, но тенденцията е ясна. Ще се върви в нея посока."

Естествено, шофьорите са на друго мнение. Срещи повече пари не получаваш нищо повече при катастрофа, убедени са анкетирани.

Повишаване на цените се очаква и в другата автомобилна застраховка - каско, заради поскъпването на услугите по ремонт. Докога!

