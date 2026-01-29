Заловиха монтанския призрак, който напада шофьори

Призрак на пътя край монтанското село Дъбова махала уплаши хората! Младеж, облечен в бял чаршаф, който преди това се появявал в бял скафандър, стряска водачите посред нощ.

Докато автомобилите го заобикаляли, други младежи замеряли колите с камъни. Пътят е използван за достигане от „Дунав мост“ 2. Според очевидци всичко се случва около 1 часа през нощта.

Полицейският инспектор Симеон Иванов от участъка в Брусарци е получил три сигнала, но при идване на място не е заварил никого.

"От Районното управление в Лом ни съобщиха, че двама от водачите, по които е стреляно с камъни и други твърди предмети, са от съседното село Тополовец", уточни той пред NOVA.

"Те разказват, че пътят им е бил препречен от мъж, покрит с чаршаф. За да не го ударят, автомобилите намаляват, а в този момент други хора замерят превозните средства, причинявайки им щети.

Това се случило в продължение на час.

Установени са шестима души, съпричастни към деянието. Те са направили пълни самопризнания, а двама от тях са задържани.

Единият замесен е непълнолетен, другите петима са от 19 до 21 години, от Дъбова махала", уточни полицейският инспектор Симеон Иванов.

"Призракът е на 20 години, обличал се е и с гащеризон със скафандър, който впоследсвие младежите са изгорили. Задържаните определиха случилото се като начин за забавление и за да станат известни в социалните мрежи“, разкри Иванов.

Сред щетите са счупено предно стъкло и повреди по пасажерските врати. Инспекторът призова младежите да не се влияят от провокативни клипове в социалните мрежи.

