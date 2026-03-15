Времето рязко се обръща: 10 см сняг

Във вторник времето над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, с чести увеличения на облачността. На отделни места в Западна България се очакват валежи от дъжд, а в планинските райони, на височина над около 1200-1300 метра, валежите ще бъдат от слаб сняг. Ще се образува и снежна покривка, която ще е между 5-10см.

Ще духа умерен вятър от североизток, като в източните райони той временно ще се усилва и ще бъде по-силен. Сутрешните температури ще бъдат сравнително ниски за средата на месеца– минималните ще са между минус 3° и 4°, докато през деня максималните ще достигат между 10° и 15°. Сутрин ще има условия и за слани.

През следващите дни до края на седмицата атмосферната ще остане сравнително нестабилна. Вятърът ще се задържи от североизток, като ще бъде умерен, а на моменти и временно силен. Облачността ще преобладава и на много места в страната ще има слаби валежи от дъжд, докато в планинските райони ще продължи да превалява сняг.

Температурите постепенно ще се понижат. Минималните стойности в повечето райони ще бъдат между минус 3° и 5°, а дневните максимални ще се задържат сравнително ниски – между 6° и 11°, което ще създава усещане за по-хладно и типично раннопролетно време, прогнозират от "Метео Балканс".

