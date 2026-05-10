Защо цветът на Джиро д'Италия е розовият? Невероятна причина

Тази година Джиро д'Италия 2026 започна с исторически старт от България – събитие, което постави страната ни на картата на най-големите колоездачни надпревари в света. За първи път легендарната италианска обиколка стартира извън Италия в нашите земи, с трасе, преминаващо през Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Докато светът следеше всяко завъртане на педалите, един въпрос вълнуваше и българските зрители: защо всички говорят за „розовата фланелка“ и какво символизира тя?

Отговорът се крие в история, започнала преди почти век. Розовата фланелка, или Maglia Rosa, е официалният символ на лидера в генералното класиране на Джиро д'Италия. Колоездачът с най-добро общо време след всеки етап получава правото да я носи на следващия. Традицията датира от 1931 година. Причината за избора на цвета е изненадващо прагматична и директно свързана с медиите: розово е цветът на мастилото, с което се печата италианският спортен вестник „La Gazzetta dello Sport“ – създател и главен организатор на състезанието, предава vesti.bg.

Първият колоездач, облякъл Maglia Rosa, е италианецът Леарко Гера. Това се случва след победата му в откриващия етап на Giro през 1931 г. Оттогава розовото се превръща в емблема на лидерство, върховна издръжливост и престиж. В света на професионалното колоездене тя има почти митичен статут – подобен на жълтата фланелка в Tour de France. Интересна паралел: и там цветът идва от вестника-организатор. Френският „L’Auto“ се е печатал на жълта хартия, което вдъхновява жълтата фланелка.

Джиро д'Италия е една от трите най-престижни обиколки в света (заедно с Tour de France и Vuelta a España). Първото ѝ издание е през 1909 г., което я прави третия най-стар голям тур след френския и белгийския. Състезанието е известно с драматичните си планински етапи, непредвидимост и сурова красота. През 2026 г. то отвори нова глава, стартирайки от България – 16-и старт извън Италия и втори пореден в чужбина. Организаторите определиха това като значим момент за глобалното развитие на надпреварата.

Вторият етап от Бургас до Велико Търново бе сред най-живописните в българската част. Трасето премина през Балкана, включваше изкачване към Лясковския манастир и завърши драматично край крепостта Царевец – символ на българската история, който се сля перфектно с духа на Giro.

Покрай събитието българите припомниха и собствените си богати традиции в колоезденето. Според публикация на Историческия музей в Горна Оряховица, първите велосипеди у нас се появяват още в края на XIX век. Организираното движение стартира през 1886 г. със създаването на „Софийски бициклетен клуб“. Обиколката на България пък е сред най-старите в Европа – първото ѝ издание е през 1924 г., цели 11 години преди Vuelta a España.

В Горна Оряховица колоездачно дружество „Сокол“ е основано още през 1902 г., а градът по-късно домакинства конгрес на Българския колоездачен съюз. Сред имената, които историята е запазила, е Иван Тодоров – трети в Обиколката на България през 1957 г. Не липсват и пионерки: Ганка Ненова е сред първите жени колоездачки, а по-късно става и треньор.

Днес Maglia Rosa е много повече от парче плат. Тя е символ на история, традиции и човешката способност да преодоляваме границите на издръжливостта. Повече от 95 години колоездачи се борят за нея, минавайки през планини, дъжд, жега и болка. Тази година, докато розовото се развяваше по българските пътища, то свърза не просто един спорт, а култури, поколения и мечти за победа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com