Нови подробности за кошмара на Джирото (ВИДЕО)

Истински кошмар разтърси втория етап на Джиро д'Италия между Бургас и Велико Търново.

Сериозен инцидент се случи с основната група в Обиколката на Италия на входа на село Мерданя, на около 7 км от град Лясковец, като към мястото хвърчат линейки и изнасят хора на носилки.

Състезанието бе прекъснато веднага, след като мократа и хлъзгава пътна настилка изигра лоша шега на състезателите, а това доведе до масово падане в пелотона. Списъкът с пострадалите става все по-дълъг, в него са редица водещи състезатели. Припомняме, че вчера само метри преди финала в Бургас също се стигна до масово падане в колоната.

Баис, Дзамбанини, Ван Гестел, Буитраго, Стронг, Гий, Саймън Йейтс и Моргадо са част от колоездачите, които се озоваха на асфалта днес заради хлъзгавата настилка. Ситуацията е много сериозна, като някои от тях лежат извън пътя, дори под предпазните мантинели, и видимо изпитват силни болки. В момента медицинските екипи оказват първа помощ на място, докато останалата част от групата продължава напред в тежките метеорологични условия.

Жестокото падане, което доведе до спиране на състезанието, нанесе тежък удар върху част от основните претенденти за челни позиции в генералното класиране. Сред пострадалите са големи имена като Адам Йейтс и Дерек Гий, които бяха сочени за сигурни фаворити за подиума и дори за крайната победа.

Телевизионните кадри от мястото на инцидента в Джирото разкриха потресаващи подробности за състоянието на Адам Йейтс. Британският лидер е със сериозни наранявания, като по ръцете и лицето му се вижда силно кървене. Въпреки тежкото си състояние и видимата болка, Йейтс направи опит да се качи обратно на велосипеда и да продължи надпреварата, демонстрирайки невероятен дух.

В крайна сметка състезанието бе подновено след краткото прекъсване заради масовото падане. Етапът остана неутрализиран само за няколко минути, за да се даде възможност на медицинските екипи да реагират и ситуацията на пътя да се стабилизира.

